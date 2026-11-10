Van'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

Van’da Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında ilk tören, valilik önündeki Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla başladı. Saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla birlikte 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunma töreninin ardından anma programı, Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde devam etti. Burada da saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Garnizon Komutanlığınca belirlenen bir subay tarafından Atatürk’ün hayatı anlatılarak sinevizyon gösterisi sunuldu.

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Program, öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasıyla devam etti. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından Atatürk’ün sevdiği türkülerin seslendirildiği konserin ardından oratoryo gösterisi gerçekleştirildi.

Anma programının son bölümünde ise Atatürk Koşusu ile resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa Van Valisi Ozan Balcı, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Dışişleri Bakanlığı Van Temsilcisi Büyükelçi Emre Zeki Karagöl, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, İl Müftüsü Kadir Koçak, kaymakamlar, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.