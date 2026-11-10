Van'da otomobilin çarptığı kadın öldü; kaza yerinde telefona cevap veren kişi zor anlar yaşadı
VAN'ın Erciş ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Gülşen Gündüz (61), hayatını kaybetti. Kaza sonrası çalan Gündüz'ün cep telefonu açan vatandaşın, arayan kişiye acı haberi vermekte zorlandığı anlar kameralara yansıdı.
VAN’ın Erciş ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Gülşen Gündüz (61), hayatını kaybetti. Kaza sonrası çalan Gündüz'ün cep telefonu açan vatandaşın, arayan kişiye acı haberi vermekte zorlandığı anlar kameralara yansıdı.
Kaza, akşam saatlerinde Erciş ilçesi Salihiye Mahallesi, Van-Ağrı kara yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki 06 DFM 388 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülşen Gündüz’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Gündüz’ü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen Gündüz, hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.
Bu sırada kazada ölen Gülşen Gündüz’ün yerdeki cep telefonu çaldı. Çevredeki vatandaşlardan biri, telefonu açarak arayan kişiye cevap verdi. Vatandaş Gündüz’ün yakınlarına üzücü haberi vermekte zorlanırken, hastaneye gelmelerini istedi. Vatandaşın o anları ise kameralara yansıdı.
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