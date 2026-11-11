Erciş'te otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Van’ın Erciş ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Erciş ilçesi Salihiye Mahallesi, VanAğrı kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DFM 388 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülşen Gündüz’e (61) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Gündüz için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen Gülşen Gündüz kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.