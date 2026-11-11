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        Erciş'te otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

        Van'ın Erciş ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 11:54 Güncelleme:
        Erciş'te otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

        Van’ın Erciş ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaza, akşam saatlerinde Erciş ilçesi Salihiye Mahallesi, VanAğrı kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DFM 388 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülşen Gündüz’e (61) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Gündüz için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen Gülşen Gündüz kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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