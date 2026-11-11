Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Van ve çevre illerde fidanlar toprakla buluşturuldu

        Van ve çevre illerde fidanlar toprakla buluşturuldu

        Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 15:23 Güncelleme:
        Van ve çevre illerde fidanlar toprakla buluşturuldu

        Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğünün koordinasyonunda Edremit ilçesindeki Park 65 yerleşkesinde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        Etkinliğe katılan öğrenciler ve vatandaşlar binlerce fidanı toprağa dikti.

        Arkadaşlarıyla etkinliğe katılan 5. sınıf öğrencisi Yusuf Sarıbulak, etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        Sarıbulak, "Dünyamızı güzelleştirmek ve nefes almak için fidan diktik. Daha önce okulumuzun bahçesinde fidan etkinliği yapmıştık. Burada da öğretmenim ve arkadaşlarımın desteğiyle fidanımı diktim." dedi.

        REKLAM

        Etkinliğe, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Erciş ilçesindeki Sosyal Bilimler Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte de Kaymakam Ahmed Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Özcoşar, protokol üyeleri ve öğrenciler çam fidanlarını toprakla buluşturdu.

        Programda konuşan Çelik, ağaçlandırma çalışmalarının doğanın korunması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakılması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

        REKLAM

        Öğrencilerin etkinliğe katılmasının doğa sevgisi ve çevre bilincinin küçük yaşlarda kazanılması bakımından kıymetli olduğunu ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

        "Ağaçlandırma çalışmaları, doğamızın korunması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakılması açısından büyük önem taşıyor. Özellikle öğrencilerimizin bu etkinlikte yer alması, doğa sevgisinin ve çevre bilincinin küçük yaşlarda kazanılması bakımından çok kıymetli. Diktiğimiz her fidanın geleceğe nefes olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımızı doğamızı korumaya ve yeşil alanlarımızı artırmaya davet ediyorum. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kutlu olsun."

        REKLAM

        - Hakkari

        Sümbül Mahallesi'ndeki Kent Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte Vali ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan ile diğer katılımcılar yüzlerce fidan dikti.

        Taşyapan, yaptığı açıklamada, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında fidan diktiklerini söyledi.

        Ağaç dikmenin önemine değinen Taşyapan, şöyle konuştu:

        "Çocuklarımıza, gençlerimize çevre bilinci aşılamak çok önemli. Dağlık alanlarımızda fazla ağaç yok. Buraları ağaçlandırmamız lazım. Öğrencilerimiz, kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızla beraber fidan dikiyoruz. İnşallah bu ağaçlar ülkemizin, dağlarımız güzelliği. Ağaçlık alanlar aynı zamanda doğal güzellik ve insanlarımız için nefes alma yerleridir. Onun için hepimiz buraları korumalıyız. Fidan dikmeliyiz. Diktiğimiz fidanları da gözetlemeliyiz. Etkinliğe katılım iyi. Herkese teşekkür ederim."

        REKLAM

        Etkinliğe Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Turan, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Gençcelep, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, kurum amirleri, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve öğrenciler katıldı.

        - Bitlis

        Bitlis Eren Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinlikte, karaçam, sedir ve mavi servi türlerinden 350 fidan dikildi.

        Vali Ahmet Karakaya, yaptığı açıklamada, ağaç dikmenin yalnızca toprağa fidan bırakmak olmadığını, aynı zamanda geleceğe duyulan inancın ve gelecek nesillere bırakılan önemli bir mirasın simgesi olduğunu söyledi.

        REKLAM

        Dikilen her fidanın gelecekte temiz bir nefes kaynağına ve insanların gölgesinde dinlenebileceği bir ağaca dönüşeceğini belirten Karakaya, yeşil vatanın gelecek nesillere aktarılması gereken önemli bir emanet olduğunu ifade etti.

        Üniversite yerleşkesinde 350 fidanın toprakla buluşturulduğunu aktaran Karakaya, il genelinde toplam 138 bin fidan dikileceğini kaydetti.

        Bitlis Orman İşletme Müdürü Mehmet Fatih Karataş da her yıl öğrencilerin, gençlerin ve vatandaşların katılımıyla binlerce fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi.

        Programa Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Hikmet Ataman, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Beşir Derneği Genel Başkanı Fatih Sarıyar, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        REKLAM

        - Muş

        "Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes" sloganıyla Ağaçlı köyünde fidan dikimi gerçekleştirildi.

        20 bin fidanın toprakla buluşturulduğu etkinlikte konuşan Vali Avni Çakır, gelecek nesillere daha yeşil ve daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için bir araya geldiklerini söyledi.

        Doğanın emanetlerden birisi olduğunu ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

        "Bugün dikeceğimiz her bir fidan yarın çocuklarımızın gölgesinde huzur bulacağı bir ağaç, soluyacağı temiz bir nefes ve yaşayacağı daha güzel bir dünyanın teminatıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde hepinizin bildiği gibi 2019 yılından itibaren 11 Kasım günü Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlanmaktadır. 2019 yılından itibaren yürütülen bu çalışmalarda bugüne kadar 850 bin fidanı toprakla buluşturduk."

        REKLAM

        Etkinliğe, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Çenk Barut, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, vali yardımcıları, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        Arabesk müziğin usta ismi hayatını kaybetti
        Arabesk müziğin usta ismi hayatını kaybetti
        Akılalmaz görüntü! Çekici ile kamyonu çaldı!
        Akılalmaz görüntü! Çekici ile kamyonu çaldı!
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        İtalya'da 100'den fazla okulda bomba alarmı
        İtalya'da 100'den fazla okulda bomba alarmı
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        7 yıllık esrarengiz kayıpta flaş gelişme! 6 kişi gözaltına alındı!
        7 yıllık esrarengiz kayıpta flaş gelişme! 6 kişi gözaltına alındı!
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        Plajda kas şov!
        Plajda kas şov!
        4 ilde 61 şüpheli gözaltında! 'Şirinler'e operasyon
        4 ilde 61 şüpheli gözaltında! 'Şirinler'e operasyon
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı

        Benzer Haberler

        Van Gölü Havzası'nın geleceği COP31'de ele alınacak
        Van Gölü Havzası'nın geleceği COP31'de ele alınacak
        Sıhke Göleti'nde erkek cesedi bulundu
        Sıhke Göleti'nde erkek cesedi bulundu
        Van'da mevsimsel hastalıklara karşı bitkisel ürünlere rağbet arttı
        Van'da mevsimsel hastalıklara karşı bitkisel ürünlere rağbet arttı
        Van'da sahte evrakla dolandırıcılık iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı
        Van'da sahte evrakla dolandırıcılık iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı
        Erciş'te otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
        Erciş'te otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
        Van Gölü'nü tehdit eden çevresel sorunlar COP31'de ele alınacak
        Van Gölü'nü tehdit eden çevresel sorunlar COP31'de ele alınacak