Van ve çevre illerde fidanlar toprakla buluşturuldu

Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğünün koordinasyonunda Edremit ilçesindeki Park 65 yerleşkesinde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan öğrenciler ve vatandaşlar binlerce fidanı toprağa dikti.

Arkadaşlarıyla etkinliğe katılan 5. sınıf öğrencisi Yusuf Sarıbulak, etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Sarıbulak, "Dünyamızı güzelleştirmek ve nefes almak için fidan diktik. Daha önce okulumuzun bahçesinde fidan etkinliği yapmıştık. Burada da öğretmenim ve arkadaşlarımın desteğiyle fidanımı diktim." dedi.

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Etkinliğe, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Erciş ilçesindeki Sosyal Bilimler Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte de Kaymakam Ahmed Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Özcoşar, protokol üyeleri ve öğrenciler çam fidanlarını toprakla buluşturdu.

Programda konuşan Çelik, ağaçlandırma çalışmalarının doğanın korunması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakılması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

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Öğrencilerin etkinliğe katılmasının doğa sevgisi ve çevre bilincinin küçük yaşlarda kazanılması bakımından kıymetli olduğunu ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Ağaçlandırma çalışmaları, doğamızın korunması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakılması açısından büyük önem taşıyor. Özellikle öğrencilerimizin bu etkinlikte yer alması, doğa sevgisinin ve çevre bilincinin küçük yaşlarda kazanılması bakımından çok kıymetli. Diktiğimiz her fidanın geleceğe nefes olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımızı doğamızı korumaya ve yeşil alanlarımızı artırmaya davet ediyorum. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kutlu olsun."

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- Hakkari

Sümbül Mahallesi'ndeki Kent Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte Vali ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan ile diğer katılımcılar yüzlerce fidan dikti.

Taşyapan, yaptığı açıklamada, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında fidan diktiklerini söyledi.

Ağaç dikmenin önemine değinen Taşyapan, şöyle konuştu:

"Çocuklarımıza, gençlerimize çevre bilinci aşılamak çok önemli. Dağlık alanlarımızda fazla ağaç yok. Buraları ağaçlandırmamız lazım. Öğrencilerimiz, kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızla beraber fidan dikiyoruz. İnşallah bu ağaçlar ülkemizin, dağlarımız güzelliği. Ağaçlık alanlar aynı zamanda doğal güzellik ve insanlarımız için nefes alma yerleridir. Onun için hepimiz buraları korumalıyız. Fidan dikmeliyiz. Diktiğimiz fidanları da gözetlemeliyiz. Etkinliğe katılım iyi. Herkese teşekkür ederim."

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Etkinliğe Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Turan, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Gençcelep, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, kurum amirleri, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve öğrenciler katıldı.

- Bitlis

Bitlis Eren Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinlikte, karaçam, sedir ve mavi servi türlerinden 350 fidan dikildi.

Vali Ahmet Karakaya, yaptığı açıklamada, ağaç dikmenin yalnızca toprağa fidan bırakmak olmadığını, aynı zamanda geleceğe duyulan inancın ve gelecek nesillere bırakılan önemli bir mirasın simgesi olduğunu söyledi.

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Dikilen her fidanın gelecekte temiz bir nefes kaynağına ve insanların gölgesinde dinlenebileceği bir ağaca dönüşeceğini belirten Karakaya, yeşil vatanın gelecek nesillere aktarılması gereken önemli bir emanet olduğunu ifade etti.

Üniversite yerleşkesinde 350 fidanın toprakla buluşturulduğunu aktaran Karakaya, il genelinde toplam 138 bin fidan dikileceğini kaydetti.

Bitlis Orman İşletme Müdürü Mehmet Fatih Karataş da her yıl öğrencilerin, gençlerin ve vatandaşların katılımıyla binlerce fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi.

Programa Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Hikmet Ataman, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Beşir Derneği Genel Başkanı Fatih Sarıyar, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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- Muş

"Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes" sloganıyla Ağaçlı köyünde fidan dikimi gerçekleştirildi.

20 bin fidanın toprakla buluşturulduğu etkinlikte konuşan Vali Avni Çakır, gelecek nesillere daha yeşil ve daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Doğanın emanetlerden birisi olduğunu ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Bugün dikeceğimiz her bir fidan yarın çocuklarımızın gölgesinde huzur bulacağı bir ağaç, soluyacağı temiz bir nefes ve yaşayacağı daha güzel bir dünyanın teminatıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde hepinizin bildiği gibi 2019 yılından itibaren 11 Kasım günü Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlanmaktadır. 2019 yılından itibaren yürütülen bu çalışmalarda bugüne kadar 850 bin fidanı toprakla buluşturduk."

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Etkinliğe, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Çenk Barut, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, vali yardımcıları, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.