Van Gölü Havzası'nın geleceği COP31'de ele alınacak

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da başlayan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen, dünyanın en önemli iklim organizasyonlarından biri olan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31), Van Gölü Havzası ve çevresinin sürdürülebilir geleceği ele alınacak.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, COP31 kapsamında bilimsel projelerinin yanı sıra bölgesel iş birliğini ve ortak gelecek vizyonunu öne çıkaran bir panelle de yer alacak. "Van Gölü Havzası ve Çevresinde Küresel İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Gelecek" başlıklı panel, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü 17.0018.00 saatleri arasında Antalya'da, COP31 Yeşil Bölge, Panel 1 Salonu'nda gerçekleştirilecek. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin moderatörlüğünde düzenlenecek panele; Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican ve Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Gençcelep panelist olarak katılacak. Dört üniversitenin rektörlerini aynı platformda buluşturacak oturumda, Van Gölü Havzası ve çevresinin karşı karşıya olduğu çevresel sorunlar, bölgesel ölçekte iş birliği ve ortak çözüm arayışları çerçevesinde değerlendirilecek.

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Van Gölü Havzası ve çevresi; su kaynakları, biyolojik çeşitliliği, tarımsal üretimi ve doğal ekosistemleriyle bölgenin ekolojik ve ekonomik geleceği açısından önemli bir konuma sahip. İklim değişikliğinin bu alanlar üzerindeki etkileri, havzanın doğal değerlerinin korunmasını ve sürdürülebilir kaynak yönetimini daha önemli hâle getiriyor. Panelde; iklim değişikliğinin bölgesel yansımaları, su ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi, ekosistemlerin korunması ve iklim değişikliğine uyum konuları ele alınacak. Ayrıca üniversitelerin bilimsel araştırma kapasitelerinin ortak çalışmalara dönüştürülmesi ve akademik bilginin bölgesel karar alma süreçlerine katkısı değerlendirilecek.

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Bölge üniversitelerinin rektörlerini COP31 gibi uluslararası bir platformda buluşturacak panel, iklim değişikliğiyle mücadelede yükseköğretim kurumlarının bilimsel ve kurumsal sorumluluklarını öne çıkaracak. Bölgesel deneyimlerin paylaşılması, ortak araştırma imkanlarının geliştirilmesi ve havzanın geleceğine yönelik çözüm önerilerinin değerlendirilmesi açısından önemli bir buluşma niteliği taşıyan oturum, üniversiteler arası iş birliğinin güçlendirilmesine de katkı sunacak.

Panel kapsamında Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli tarafından ayrıca YYÜ’nün sürdürülebilirlik alanında yürüttüğü çalışmalar ve bu alandaki bilimsel ve kurumsal katkılarını içeren bir sunum gerçekleştirilecek. Sunumda; yenilenebilir enerji yatırımları, sıfır atık uygulamaları, su tasarrufu ve sürdürülebilir su yönetimi çalışmaları, yeşil kampüs uygulamaları ve üniversitenin iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik projeleri ele alınacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde 2020 yılında başlatılan Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışmalar, Van Gölü Havzası Sürdürülebilir Gelecek Çalıştayı ve havzanın su kaynaklarının korunması ile sürdürülebilir yönetimine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verilecek. YYÜ’nün sürdürülebilir ve iklim dostu kampüs pilot üniversitesi kimliği, su yönetimi alanındaki tescilli teknolojileri, bilimsel araştırmaları ve uluslararası sıralamalardaki başarıları da sunumun öne çıkan konuları arasında yer alacak.

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin COP31 kapsamındaki katılımının önemli başlıklarından biri olan panelle, Van Gölü Havzası ve çevresine ilişkin bilimsel birikimin ve bölgesel çözüm önerilerinin uluslararası iklim platformunda görünürlük kazanması amaçlanıyor.