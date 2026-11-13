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        Van'da eğitimde ezber bozan uygulama: Dersler sanal gerçeklikle işleniyor Öğrenciler sınıfta Mars'a ve kalbin içine yolculuk yapıyor

        Van'da hayata geçirilen sanal gerçeklik (VR) tabanlı eğitim modeliyle öğrenciler, matematikten fiziğe, tarihten İngilizceye kadar birçok derste sanal ortamda farklı deneyimler yaşayarak teorik bilgileri uygulamalı şekilde öğreniyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 09:06 Güncelleme:
        Van'da eğitimde ezber bozan uygulama: Dersler sanal gerçeklikle işleniyor Öğrenciler sınıfta Mars'a ve kalbin içine yolculuk yapıyor

        Van'da hayata geçirilen sanal gerçeklik (VR) tabanlı eğitim modeliyle öğrenciler, matematikten fiziğe, tarihten İngilizceye kadar birçok derste sanal ortamda farklı deneyimler yaşayarak teorik bilgileri uygulamalı şekilde öğreniyor.

        Kentte uygulanan sanal gerçeklik tabanlı eğitim modeliyle öğrenciler, derslerdeki soyut kavramları sanal ortamda deneyimleyerek öğreniyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin müfredat kazanımlarına uygun hazırlanan senaryolar sayesinde öğrenciler; uzaydan insan vücuduna, tarihî olaylardan fen deneylerine kadar birçok konuyu uygulamalı olarak keşfetme imkânı buluyor.

        Erasmus+ K210 projesi kapsamında Türkiye genelinde 2 binin üzerinde başvuru arasından seçilen 6 okuldan biri olan Van Teknokent Koleji, İtalya ve Portekiz'de gerçekleştirilen çalışmaların ardından geliştirdiği sanal gerçeklik eğitim sistemini okul müfredatına entegre etti. Hazırlanan senaryolarla öğrenciler, bu eğitim öğretim yılında farklı derslerde teorik bilgileri sanal ortamda deneyimleyerek öğreniyor.

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        İHA muhabirine konuşan okulun kurucu müdürü Feyzi Karahan, projenin temel amacının müfredattaki kazanımları öğrenciler için daha anlaşılır ve kalıcı hale getirmek olduğunu belirtti. Erasmus+ K210 projesi kapsamında öğrencileri İtalya ve Portekiz'e gönderdiklerini ifade eden Karahan, projenin tamamlanmasının ardından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun yeni senaryolar geliştirdiklerini söyledi.

        "Öğrencilerimizi Mars'a ya da Ay'a götürebiliyoruz"

        Sanal gerçeklik sisteminin hem teknik hem de akademik açıdan önemli fırsatlar sunduğunu dile getiren Karahan, "Amacımız, hem teknik hem de akademik boyutuyla Milli Eğitim Bakanlığı müfredatındaki kazanımları öğrencilere öğretmek ve özellikle soyut kavramları somutlaştırarak senaryolaştırmak. Öğrencileri, doğrudan deneyimleyebilecekleri sanal ortamlara taşıyarak öğrenme sürecini daha etkili hale getirmeyi hedefliyoruz. Örneğin, fizik dersinde öğrencilerimizi Mars'a ya da Ay'a götürebiliyor, kalbin içerisine yerleştirebiliyor veya atom altı tanecikler ve elektronlarla bir yolculuğa çıkarabiliyoruz. Tarih dersinde geçmişte yaşanmış herhangi bir olayın içerisine girerek o dönemin kahramanlarıyla diyalog kurmalarını sağlayabiliyoruz. İngilizce dersinde ise sanal bir şehirde yapay zekâ asistanıyla sohbet edebilecekleri ortamlar oluşturuyoruz. A1, B1 ve B2 gibi farklı dil seviyelerine uygun senaryolar hazırlayarak öğrencilerin günlük hayatta kullanabilecekleri İngilizce cümleleri rahatlıkla kurabilmelerini ve dili sosyal yaşamda aktif olarak kullanmalarını amaçlıyoruz" dedi.

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        "Öğrenciler, prizi değiştirirken elektriğe çarpılma riski yaşamıyor"

        Teknik eğitimlerde ise sanal gerçeklik sisteminin güvenli bir uygulama alanı sunduğunu dile getiren Karahan, "Teknik okullarda gerçekleştirilen deneyleri de daha güvenli hale getirerek öğrencilerin sanal ortamda istedikleri kadar deney yapabilecekleri, hata yapıp yeniden deneyebilecekleri bir öğrenme ortamı oluşturuyoruz. Projenin asıl gayesi de buydu. Elektrik, motor teknolojileri veya akla gelebilecek diğer teknik alanlardaki uygulamaları senaryolaştırarak VR ortamına aktarıyoruz. Böylece öğrencilerimiz, herhangi bir tehlikeyle karşılaşmadan uygulamaları tekrar tekrar deneyimleyebiliyor. Örneğin, elektrikle ilgili bir senaryoda öğrenciye en basit haliyle bir prizin değiştirilmesini uygulamalı olarak gösterebiliyoruz. Öğrenci, gerçek hayatta elektrik çarpması riskiyle karşı karşıya kalmadan bu işlemin bütün aşamalarını sanal ortamda tek tek uygulayabiliyor" şeklinde konuştu.

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        "Daha hızlı öğrenebileceğimizi düşünüyorum"

        Sanal gerçeklik gözlüğüyle dersleri deneyimleyen öğrenciler de uygulamanın öğrenmelerini kolaylaştırdığını belirtti. Öğrencilerden Merve Özel, matematik dersinde sanal sınıfa girerek problem çözdüğünü ifade ederek, "Benim için çok eşsiz bir deneyimdi. Normalde soyut olan şeyleri gözlük sayesinde somut olarak gördüm. Bu şekilde daha hızlı öğrenebileceğimizi düşünüyorum. Hem görerek hem de sesler eşliğinde öğrenmek daha iyi oluyor" diye konuştu.

        Nisa Duman ise VR gözlüğüyle Mars'ı yakından görme fırsatı bulduğunu belirterek, deneyimin oldukça keyifli geçtiğini söyledi.

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        "Gördüğüm için aklımda daha iyi kaldı"

        Talha Güvendilen de sanal gerçeklik sayesinde öğrendiklerinin aklında daha kalıcı olduğunu dile getirerek, "Öğretmenlerimiz anlattığında en fazla 23 gün sonra unutuyordum. Ancak şimdi kendim gördüğüm için daha iyi aklımda kaldı. Artık öğrendiklerimi başkalarına da anlatabilirim" ifadelerini kullandı.

        Ceylin Azra Yalçın, gözlüğü taktığında kendisini canlı bir ortamda hissettiğini belirterek, uzayda basketbol topu fırlattığını ve Jüpiter ile Mars'ı yakından incelediğini anlattı.

        Yasin Kayci ise merak ettiği birçok konuyu sanal gerçeklik gözlüğüyle öğrendiğini ifade ederek, "Kalbi elimde tuttum, Jüpiter'i gezdim ve gezegenleri yakından tanıdım" dedi.

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