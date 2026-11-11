Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Kardiyoloji Anabilim Dalından büyük başarı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda "Kurum Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yeterlilik Belgesi" almaya hak kazanarak tam akredite oldu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi; sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırma, bilimsel standartları yükseltme ve uzmanlık eğitiminin niteliğini geliştirme yönündeki çalışmalarına önemli bir başarı daha ekledi. Hastanenin Kardiyoloji Anabilim Dalı, Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu tarafından gerçekleştirilen titiz değerlendirmeler sonucunda "Kurum Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yeterlilik Belgesi" almaya hak kazanarak tam akreditasyon sürecini başarıyla tamamladı. Bu önemli başarı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesinin eğitim kalitesini, akademik yetkinliğini ve Dursun Odabaş Tıp Merkezinin sağlık hizmetlerinde ulaştığı standartları ulusal düzeyde tescilleyen önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

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Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman'ın öncülüğünde sürdürülen kurumsal gelişim, hizmet kalitesini artırma, bilimsel çalışmaları destekleme ve akademik başarıyı güçlendirme hedefleri doğrultusundaki çalışmalar, hastaneye önemli kazanımlar sağlamaya devam ediyor. Başhekim Prof. Dr. Kamuran Karaman'ın sağlık hizmetlerinde kaliteyi, hasta güvenliğini, bilimsel yeterliliği ve sürekli gelişimi esas alan yönetim anlayışı, hastanenin farklı branşlarda elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Kardiyoloji Anabilim Dalının tam akreditasyon alması da hastanede yürütülen kalite odaklı çalışmaların ve kurumsal gelişim hedeflerinin önemli sonuçlarından biri olarak öne çıkıyor.

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Söz konusu başarının elde edilmesinde Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yüksel Kaya'nın öncülüğünde yürütülen çalışmalar büyük önem taşıdı. Akreditasyon sürecinde gösterdikleri özverili çalışmalarla başarıya katkı sunan Prof. Dr. Yüksel Kaya başta olmak üzere, bölümün tüm öğretim üyeleri, akademik ve idari kadrosu takdir topladı. Üniversite ve tıp fakültesi adına büyük bir gurur kaynağı olan bu başarı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin sağlık alanındaki akademik gücünü ve eğitim standartlarını daha ileriye taşıma hedefini de destekledi.

Dursun Odabaş Tıp Merkezi, bilimsel gelişmeleri yakından takip eden, hasta güvenliğini önceleyen ve sağlık hizmetlerinde kaliteyi esas alan çalışmalarıyla bölge halkına nitelikli sağlık hizmeti sunmayı sürdürüyor. Kardiyoloji Anabilim Dalının tam akreditasyon başarısının, hem uzmanlık eğitiminin niteliğine hem de hastanenin kurumsal gelişimine önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Elde edilen bu başarı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Dursun Odabaş Tıp Merkezi adına önemli bir gurur tablosu oluştururken, sağlık alanında kalite ve akademik mükemmeliyet hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini bir kez daha gösterdi.