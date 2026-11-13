Van'da soğuk hava ve sis etkili oldu
Van'ın Çaldıran ilçesinde hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10,7 dereceye düşmesiyle soğuk hava ve sis etkili oldu.
Giriş: 13.11.2026 - 13:06 Güncelleme:
Van'ın Çaldıran ilçesinde hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10,7 dereceye düşmesiyle soğuk hava ve sis etkili oldu.
İlçede sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler trafikte kontrollü ilerledi.
Soğuk havanın etkisiyle bitki ve ağaçların kırağıyla kaplandığı ilçede oluşan sis, güzel görüntüler oluşturdu.
Sisle kaplanan ilçe dronla görüntülendi.
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