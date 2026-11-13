Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Türk Kızılay Muradiye Şubesi, kış yardımları kapsamında ilçede sosyal incelemesi tamamlanan ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi desteğinde bulundu.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerini artıran Türk Kızılay Muradiye Şubesi, önceden belirlenen ve sosyal incelemesi yapılan ailelerin kapısını çaldı. Kızılay gönüllülerinin katılımıyla gerçekleştirilen dağıtımlarda, hazırlanan gıda paketleri ailelere tek tek teslim edildi.

Yürütülen yardım çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanında olmaya gayret ettiklerini belirtti. Başkan Yay, "Kış yardımları kapsamında, şubemiz tarafından sosyal incelemesi titizlikle yapılan ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik gıda yardımlarımızı sürdürüyoruz. Gönüllülerimizle birlikte sahaya inerek emanetleri ailelerimize ulaştırıyoruz. Destek veren, sofralara bereket katan tüm kıymetli bağışçılarımıza şahsım ve şubemiz adına teşekkür ediyorum" dedi.