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        Türker VEYAŞ'ın hasılatı yüzde 27, esas faaliyet kârı yüzde 35 arttı

        Türker VEYAŞ, 2026 yılının ilk dokuz ayında 22 milyar TL hasılat ve 8 milyar TL brüt kâr, 9 milyar TL esas faaliyet kârı elde etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 15:59 Güncelleme:
        Türker VEYAŞ'ın hasılatı yüzde 27, esas faaliyet kârı yüzde 35 arttı

        Türker VEYAŞ, 2026 yılının ilk dokuz ayında 22 milyar TL hasılat ve 8 milyar TL brüt kâr, 9 milyar TL esas faaliyet kârı elde etti.

        Türker VEYAŞ, 2026 yılının ilk dokuz aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. 30 Eylül 2026 itibarıyla şirketin toplam hasılatı, geçen yılın aynı dönemindeki 17 milyar TL seviyesinden yüzde 27 artışla 22 milyar TL'ye yükseldi. Aynı dönemde brüt kâr 8 milyar TL olarak gerçekleşti. 2025 yılının ilk dokuz ayında 6 milyar TL olan brüt kâr, yıllık bazda yüzde 23 artış gösterdi. Şirketin faaliyet kollarına göre hasılat dağılımında 16 milyar TL ile dağıtım faaliyetleri ilk sırada yer aldı. Perakende faaliyetlerinden 4 milyar TL, hizmet faaliyetlerinden ise 2 milyar TL hasılat elde edildi.

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        Öz kaynaklar 24 milyar TL'ye yükseldi

        Şirketin esas faaliyet kârı bu dönemde 9 milyar TL'ye ulaştı. Geçen yılın ilk dokuz ayında 7 milyar TL olan esas faaliyet kârı, cari dönemde yüzde 35 artış gösterdi. 31 Aralık 2025 tarihinde 18 milyar TL olan şirketin öz kaynakları ise 30 Eylül 2026 itibarıyla 24 milyar TL seviyesine yükseldi.

        2026 yılı finansal performanslarını değerlendiren Türker VEYAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Papila, "Geçen yılın aynı dönemine kıyasla hasılatımızı yüzde 27, brüt kârımızı yüzde 23, esas faaliyet kârımızı ise yüzde 35 artırdık. Finansal sonuçlarımızı değerlendirirken faaliyet performansımızın yanı sıra enerji altyapısının geliştirilmesine yönelik yatırımlarımızı ve hizmet verdiğimiz bölgelerdeki sorumluluğumuzu da birlikte ele alıyoruz" ifadelerini kullandı.

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        80 milyar dolarlık yatırım öngörüsü sektöre yeni perspektif kazandırıyor

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından açıklanan, 2035 yılına kadar elektrik iletim ve dağıtım altyapısına yönelik yaklaşık 80 milyar dolarlık yatırım öngörüsüne de değinen Papila, bunun Türkiye'nin enerji dönüşümünde dağıtım ve altyapı sistemlerinin stratejik önemini ortaya koyduğunu söyledi. Artan enerji talebinin karşılanması, yenilenebilir enerji kaynaklarının sisteme entegrasyonu ve elektrik arzının güvenli şekilde sürdürülebilmesi açısından altyapı yatırımlarının önem kazandığını belirten Papila, "Enerji sektörünün dönüşümünde altyapı yatırımlarının belirleyici rol oynayacağı bir döneme giriyoruz" diye konuştu.

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        "4 milyar TL'lik yatırım gerçekleştirdik''

        Şirket olarak yatırımlarının büyük bölümünü şebeke altyapısına yönlendirdiklerini vurgulayan Papila, "Eylül 2026 sonu itibarıyla toplam yatırım gerçekleşmemiz 4 milyar TL'ye ulaştı. Bu tutarın yüzde 92'si şebeke yatırımlarından oluşmakta olup, kalan tutar yasal zorunluluk kapsamındaki yatırımlar, dijitalleşme ve teknoloji yatırımları, hizmet binalarının yenilenmesi ile tüketici merkezlerinin revizyonu gibi çalışmalardan oluşmakta. Ayrıca aynı dönemde 661 kilometre havai hat montajı gerçekleştirildi, 40 bin direk dikildi ve 482 kilometre yer altı hattı tesis edildi. 193 trafo ve 85 beton köşk montajı da tamamlandı" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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