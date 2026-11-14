Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Van'da araçta 10 kilo 500 gram skunk ele geçirildi

        Van'da araçta 10 kilo 500 gram skunk ele geçirildi

        Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada 10 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 16:11 Güncelleme:
        Van'da araçta 10 kilo 500 gram skunk ele geçirildi

        Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada 10 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.

        Van İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ve Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Gevaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçuna yönelik çalışma yürütüldü. Çalışma kapsamında T.Ş. (39) yönetimindeki 34 BPT plakalı araçta arama yapıldı. Aramada, araç içerisinde zulalanmış ve 82 parça halinde toplam 10 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan T.Ş. hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Jandarma ekiplerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        16 yıl sonra aydınlatılan cinayette "Pes" dedirten sebep!
        16 yıl sonra aydınlatılan cinayette "Pes" dedirten sebep!
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        Ünlü şarkıcı anne oldu
        Ünlü şarkıcı anne oldu
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Mantar bolluğu zehirlenme riskini artırıyor
        Mantar bolluğu zehirlenme riskini artırıyor
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?

        Benzer Haberler

        Van'da "NASA Uzay Uygulamaları Yarışması" başladı
        Van'da "NASA Uzay Uygulamaları Yarışması" başladı
        Van'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Van'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Van Gölü havzasındaki flamingolar soğuk havaya rağmen bölgeden ayrılmadı
        Van Gölü havzasındaki flamingolar soğuk havaya rağmen bölgeden ayrılmadı
        Van'ın Pamukkale'si can suyu bekliyor
        Van'ın Pamukkale'si can suyu bekliyor
        Türker VEYAŞ'ın hasılatı yüzde 27, esas faaliyet kârı yüzde 35 arttı
        Türker VEYAŞ'ın hasılatı yüzde 27, esas faaliyet kârı yüzde 35 arttı
        Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
        Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı