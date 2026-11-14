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        Van'da "NASA Uzay Uygulamaları Yarışması" başladı

        Van'da İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) ev sahipliğinde düzenlenen NASA Uzay Uygulamaları Yarışması (NASA Space Apps Challenge) başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 14:24 Güncelleme:
        Van'da "NASA Uzay Uygulamaları Yarışması" başladı

        Van'da İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) ev sahipliğinde düzenlenen NASA Uzay Uygulamaları Yarışması (NASA Space Apps Challenge) başladı.

        Tuşba Gençlik Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen yarışmaya katılan genç girişimci, bilim insanı ve yazılımcılar, jüri üyelerinin gözetiminde projeleri üzerinde çalıştı.

        Programın açılışında konuşan İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, yarışmaya 255 kişinin başvurduğunu, başvuruların devam ettiğini belirtti.

        Yarışmaya ikinci kez ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Gedik, şunları kaydetti:

        "Günümüzde ülkelerin gelişmişliği sahip oldukları doğal kaynakları, üretim kapasiteleri ve ekonomik büyüklükleriyle ölçülmüyor. Bilgi üretme, teknolojiyi geliştirme, yenilikçi fikirleri ekonomik değerlere dönüştürme ve yetişmiş insan kaynağını harekete geçirme kabiliyeti ülkelerin geleceğini belirliyor. Bu nedenle teknolojiye yatırım yapmak, insanımıza ve geleceğimize yatırım yapmaktır diye düşünüyorum."

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        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Görmez de bu tür organizasyonların Van ve bölge için önem taşıdığını belirterek, "Geçen yıla kıyasla farklı bir noktadayız. Büyük bir oluşum söz konusu. Gelecek yıl da aynı kararlılıkla devam edeceğini temenni ediyorum." dedi.

        Yarın sona erecek yarışmaya Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Tosun, Dışişleri Bakanlığı Van Temsilcisi Büyükelçi Emre Zeki Karagöl ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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