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        Kalp ve damar hastalıklarına karşı sağlıklı beslenme ve düzensiz egzersiz uyarısı

        SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, kalp ve damar hastalıklarının büyük ölçüde önlenebilir olduğunu belirterek, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve kronik hastalıkların kontrol altına alınmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 14:56 Güncelleme:
        Kalp ve damar hastalıklarına karşı sağlıklı beslenme ve düzensiz egzersiz uyarısı

        SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, kalp ve damar hastalıklarının büyük ölçüde önlenebilir olduğunu belirterek, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve kronik hastalıkların kontrol altına alınmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

        Sarıkaya, basın mensuplarına, çocukluk çağından itibaren sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazanılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

        Koruyucu sağlık uygulamalarının hastalığa bağlı ölümleri azaltabileceğini belirten Sarıkaya, şunları kaydetti:

        "Haftada en az 150 dakika tempolu yürüyüş, bisiklet veya benzeri düzenli egzersizler kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölüm riskini azaltıyor. Sigara, elektronik sigara, nargile ve diğer tütün ürünleri kalp ve damar hastalıkları açısından önemli risk faktörleri arasında bulunuyor. Obezite de son yıllarda önemli bir halk sağlığı sorunu haline geldi. Kalp krizinin en önemli nedenlerinden biri hipertansiyon. Hipertansiyonu uygun şekilde tedavi ettiğimizde kalp ve damar hastalıklarını önemli ölçüde azaltabiliyoruz. Diyabet de kalp hastalıkları açısından en önemli risk faktörlerinden biridir. Kan şekeri kontrolü ihmal edilmemelidir."

        Sağlıklı beslenmenin çocukluk döneminde kazanılması gereken bir alışkanlık olduğunu ifade eden Sarıkaya, kalp sağlığının korunması için Akdeniz tipi beslenme modelini önerdiklerini anlattı.

        Aşırı tuz, yağ ve rafine karbonhidrat tüketiminden kaçınılması gerektiğini ifade eden Sarıkaya, haftada en az bir iki kez balık tüketilmesini, zeytinyağının tercih edilmesini ve kırmızı et tüketiminin sınırlandırılmasını tavsiye etti.

        Van'da özellikle tuz oranı yüksek otlu peynir ve tuzlu balık tüketiminin hipertansiyon açısından risk oluşturduğunu belirten Sarıkaya, bu ürünlerin tamamen bırakılması yerine tuz oranı azaltılmış şekilde tüketilmesini önerdi.

        Dünya Sağlık Örgütünün günlük en fazla 5 gram tuz tüketilmesini tavsiye ettiğini hatırlatan Sarıkaya, sofralarda ilave tuz kullanımından kaçınılmasının kalp ve damar hastalıklarının yanı sıra böbrek ve mide hastalıklarının görülme riskini de azaltacağını ifade etti.

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