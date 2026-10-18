Kick boksta iki kez Türkiye şampiyonu oldu, gözünü Avrupa'ya dikti

ORHAN SAĞLAM - Van'da antrenörünün yönlendirmesiyle başladığı kick boksta ulusal şampiyonalarda altın madalya kazanan 21 yaşındaki Alim Yönten, Kuzey Makedonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda zirveye çıkmayı hedefliyor.

Spor hayatına küçük yaşlarda başlayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Antrenörlük Bölümü 4. sınıf öğrencisi Alim, kick boksta kendini geliştirerek katıldığı şampiyonalarda önemli başarılara imza attı.

Diyarbakır'da 26 Mart-3 Nisan ve Bolu'da 1-9 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda 74 kiloda iki kez altın madalya kazanan Alim, 6-15 Kasım'da Kuzey Makedonya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

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Antrenörü Muhammed Hamza Kızılarslan nezaretinde haftanın 5 günü çalışmalarını sürdüren genç sporcu, Avrupa Şampiyonası'nda da kürsünün zirvesine çıkarak İstiklal Marşı'nı okutmayı ve Türk bayrağını göndere çektirmeyi amaçlıyor.

- "Ülkemi temsil edeceğim için mutluyum"

Milli sporcu Alim Yöntem, AA muhabirine, Avrupa Şampiyonası'nda ülkesini temsil edecek olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Sporun hayatının bir parçası olduğunu belirten Alim, şunları kaydetti:

"15 yıldır sporla uğraşıyorum. Yıllardır tekvando ve kick boksla​​​​​​​ ilgileniyorum. Geçen sene elde ettiğim derecelerle dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanmıştım ama hedefimi tamamlayamadım, beşinci olarak döndüm. Olimpiyat Spor Salonu'nda antrenmanlarımı sürdürüyorum. Öncelikle bana her zaman inancı sonsuz olan antrenörlerime teşekkür ediyorum. Geçen sene dünya şampiyonasında yarım kalan işimi bu sene Avrupa şampiyonasında tamamlamak istiyorum. Tekrardan ülkemi temsil edeceğim için mutluyum."

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- "Milli takıma sporcu vermek bizleri çok gururlandırıyor"

Antrenörü Kızılarslan ise milli sporcunun altın madalyaya ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Geçen sene yarım kalan hikayeyi tamamlamak istediklerini dile getiren Kızılarslan, "Yolumuz uzun, bu tür müsabakalara gidip geldikçe tecrübemiz artıyor. Yaptığımız branş zor ve bu branşta ülkede ilk dünya ve Avrupa şampiyonunu çıkarmayı hedefliyoruz. Antrenman periyotlarımız çok ağır, günde bazen tek bazen de iki antrenman şeklinde ilerliyoruz. Bu da uzun vadede sporcularımızı yorabiliyor, sıklet sporu yapıyoruz, kilo veriyorlar ve uzun süre aç kalıyorlar. Sürecin sonunda hedefimize ulaştığımız zaman bütün bu yorgunlukları hem biz unutuyoruz, hem sporcumuz unutuyor. Van'dan milli takıma sporcu vermek bizleri çok gururlandırıyor." diye konuştu.