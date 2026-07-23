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        LGS'de Türkiye birincileri arasında yer alan Meryem, hayalindeki liseyi ilk tercihine yazdı

        ORHAN SAĞLAM - Van'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 90 sorunun tamamını doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan Meryem Sakman, lise tercihini yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 11:09 Güncelleme:
        LGS'de Türkiye birincileri arasında yer alan Meryem, hayalindeki liseyi ilk tercihine yazdı

        ORHAN SAĞLAM - Van'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 90 sorunun tamamını doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan Meryem Sakman, lise tercihini yaptı.

        İpekyolu ilçesindeki Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulundan mezun olan 14 yaşındaki Sakman, LGS'de 90 sorunun tamamını doğru cevaplayarak Türkiye genelinde tam puan alan öğrenciler arasında yer aldı.

        Sınav sonucunun açıklanmasının ardından tercih döneminde annesi Hatice Sakman ile okuluna gelen Meryem Sakman, "Tercih Ofisi"nde işlemlerini gerçekleştirdi.

        Okul müdürü Fatih Gül'den tercih süreciyle ilgili bilgi alan Sakman, hayali olan İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesini ilk tercih olarak yazdı.

        Sakman'ın ikinci tercihi İstanbul Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi, üçüncü tercihi İstanbul Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi, dördüncü tercihi ise Van Türk Telekom Fen Lisesi oldu.

        - "Hocalarımın ve ailemin desteğiyle bu başarıyı elde ettim"

        Meryem Sakman, AA muhabirine, LGS'den 500 tam puan aldığını ve tercihlerini yapmak için annesiyle okula geldiğini söyledi.

        İlk tercihine Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesini yazdığını belirten Sakman, şunları kaydetti:

        "Okul müdürümüz bize çok yardımcı oldu. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi hayalimdi. Çok heyecanlıyım. Bir an önce okulların açılmasını bekliyorum. Sınavdan çıktığım zaman böyle bir sonuç alacağımı beklemiyordum. Yoğun çalıştık, gecemizi gündüzümüze kattık. Hocalarımın ve ailemin desteği sayesinde bu başarıyı elde ettim. Çok mutluyum."

        Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin İstanbul'daki en güzel okullardan biri olduğunu ifade eden Sakman, üniversitede sayısal alanda eğitim almayı ve tıp okumayı hedeflediğini dile getirdi.

        Sakman, ailesinin de aldığı sonuçtan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesine gitmem onların da hayaliydi. Bunu gerçekleştireceğim için çok mutluyum." dedi.

        - "Emeklerinin karşılığını aldı"

        Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Fatih Gül de Sakman'ın resmi sınav sonuçları açıklanmadan önce de derece elde edeceğine inandıklarını söyledi.

        Sakman'ın Türkiye genelinde tam puan alan öğrenciler arasında yer almasından duydukları memnuniyeti dile getiren Gül, şöyle konuştu:

        "Kızımızın bu zorlu sınavda Türkiye birinciliğini elde etmesi bizi ayrıca mutlu etti. Emeklerinin karşılığını aldı. Öğrencimizle gurur duyuyoruz, gönülden tebrik ediyoruz. Tercihlerini yaptık. Birinci tercihine de Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesini yazdık. Kızımızın ve ailesinin tercihi bu yöndeydi. Biz de bu okulun Meryem kızımıza çok şey katacağına inanıyoruz. Oradan vatana ve millete hayırlı bir evlat olarak yetişeceğinden eminiz."

        Gül, Meryem Sakman'ın yalnızca akademik başarısıyla değil, karakteri ve örnek davranışlarıyla da öne çıktığını belirterek, gelecekte çok başarılı yerlere geleceğine inandığını ifade etti.

        Anne Hatice Sakman da tercih sürecini tamamladıklarını belirterek, "İnşallah evladımız için hayırlı bir sonuç olur. Emeği geçen tüm öğretmenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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