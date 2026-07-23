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        Down sendromlu Zeynep doğum gününde yamaç paraşütü heyecanı yaşadı

        Van'ın Erciş ilçesinde 9 yaşındaki Down sendromlu Zeynep Gökaydın, doğum gününde Van Gölü semalarında yamaç paraşütü heyecanı yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 10:17 Güncelleme:
        Down sendromlu Zeynep doğum gününde yamaç paraşütü heyecanı yaşadı

        Van'ın Erciş ilçesinde 9 yaşındaki Down sendromlu Zeynep Gökaydın, doğum gününde Van Gölü semalarında yamaç paraşütü heyecanı yaşadı.

        İstanbul'dan ailesiyle birlikte Van'a gelen Zeynep için doğum günü dolayısıyla farklı bir etkinlik hazırlandı.

        Tandem yamaç paraşütü pilotu Mehmet Sadık Göller'in organizasyonuyla anne ve kızı, Erciş'te Van Gölü kıyısından havalanarak gökyüzüyle buluştu.

        Van Gölü'nün eşsiz manzarasını kuşbakışı izleyen Zeynep, doğum gününde yamaç paraşütü deneyimi yaşadı.

        Anne ve kızının Van Gölü'nün maviliği üzerinde gerçekleştirdiği uçuş, renkli görüntüler oluşturdu.

        Tandem yamaç paraşütü ve paramotor pilotu Göller, AA muhabirine, Zeynep'in doğum gününü unutulmaz kılmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

        Zeynep'in annesinin kendisini arayarak kızının doğum gününde farklı bir etkinlik yapmak istediğini anlattığını belirten Göller, "Bugün Zeynep'i gökyüzüyle tanıştıracağız. Kendisi Down sendromlu ancak morali ve motivasyonu çok yüksek. Doğum gününü Van Gölü semalarında kutlayacağız." diye konuştu.

        Anne Gökaydın ise İstanbul'dan Van'a misafir olarak geldiklerini belirterek, kızının doğum gününü farklı bir etkinlikle kutlamak istediklerini ifade etti.

        Pilot Göller'e teşekkür eden Gökaydın, "Zeynep bugün 9 yaşına girdi. Doğum gününü Van Gölü'nün semalarında kutlamak hayalimizdi. Mehmet Sadık Göller de bizi kırmadı ve bu hayalimizi gerçekleştirdi. İlk başta biraz heyecanlandık ancak Zeynep hiç korkmadı. İkimiz de çok mutlu olduk. Bizim için unutulmaz bir anı oldu." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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