Van'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Çiçekli Mahallesi'nde meydana geldi. 10 HC 874 plakalı Honda marka otomobil ile 06 FOZ 265 plakalı Toyota marka kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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