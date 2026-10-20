Recep Dağ, İHAKUT Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü oldu

İHAKUT’un Ankara’da gerçekleştirilen kurultayında Recep Dağ Doğu Anadolu Bölge Koordinatörlüğüne, denetim kurulu üyeliğine Zeynep Türktam, Van il sorumluluğu görevini ise Kadircan Kuşcu getirildi.

İHAKUT Havacılık Spor Kulübünün Ankara’da gerçekleştirdiği kurultayda Van’dan üç isim önemli sorumluluklar üstlendi. Van İl Sorumlusu olarak görev yapan Recep Dağ, Doğu Anadolu Bölge Koordinatörlüğüne getirilirken Van üyesi Zeynep Türktam denetim kurulu üyeliğine getirildi. Recep Dağ’ın yeni görevlendirmesinin ardından boşalan Van İl Sorumluluğu görevine ise Kadircan Kuşcu atandı.

Van’da yürütülen teşkilatlanma çalışmaları, gönüllülük faaliyetleri ve aramatespit alanındaki gelişime yönelik çalışmalarla öne çıkan Recep Dağ’ın bölge koordinatörlüğüne getirilmesi, Van ekibinin İHAKUT bünyesindeki konumunu güçlendiren önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

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Van İHAKUT ekibinin ortaya koyduğu disiplinli çalışma anlayışı, ekip ruhu ve kurumsal iş birlikleri, kentin teşkilat içerisindeki önemini artıran unsurlar arasında yer alıyor. Yeni görevlendirmelerle birlikte Van’ın yalnızca il düzeyinde değil, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde de aktif ve belirleyici bir rol üstlenmesi hedefleniyor.

Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Recep Dağ, yeni göreviyle ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Bu görevi yalnızca şahsıma verilen bir sorumluluk olarak değil, birlikte emek verdiğimiz tüm ekip arkadaşlarımızın başarısının bir yansıması olarak görüyorum. Van’da oluşturduğumuz ekip ruhunu, çalışma disiplinini ve dayanışmayı Doğu Anadolu Bölgesi genelinde güçlendirmek için gayret göstereceğiz. Bizim önceliğimiz makamlar değil, sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmek ve ihtiyaç duyulan her alanda fayda sağlayabilmektir. Van ekibimizin bugüne kadar ortaya koyduğu emekle gurur duyuyorum. Van İl Sorumluluğu görevini devralan Kadircan Kuşcu’ya başarılar diliyor, yeni dönemde de tüm illerimizle iş birliği içerisinde İHAKUT’un ‘Hayat İçin Havadayız’ anlayışını daha ileriye taşımak için çalışacağımızı ifade etmek istiyorum."

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Van’dan gerçekleştirilen yeni görevlendirmeler, kentin İHAKUT içerisindeki kurumsal temsilini güçlendirirken Doğu Anadolu Bölgesi’nde koordinasyonun ve iller arası iş birliğinin geliştirilmesi açısından da önem taşıyor.