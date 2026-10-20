Meme kanserini yenen Şükran ebe, erken teşhis için sahada

NECMETTİN KARACA - Van'ın Erciş ilçesinde meme kanserini atlatan 54 yaşındaki ebe Şükran Özdaş, kadınları bilinçlendirmek ve kanser taramalarına katılmaya teşvik etmek için gönüllü ev ziyaretleri yapıyor.

İlçedeki Sağlıklı Hayat Merkezinde görev yapan 3 çocuk annesi Özdaş, 9 yıl önce mesai arkadaşıyla Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezinde (KETEM) yaptırdığı tarama sonucunda birinci evrede meme kanseri olduğunu öğrendi.

İki yıl süren zorlu tedavinin ardından sağlığına kavuşan Özdaş, hastalıkla mücadelesini başka kadınların hayatına dokunan bir iyilik yolculuğuna dönüştürmeye karar verdi.

REKLAM

Bu nedenle insanlara daha faydalı olabileceğine inandığı kanser tarama birimine geçen Özdaş, 7 yıl önce evleri dolaşarak bir araya geldiği kadınları meme kanseri ve erken teşhisin önemi konusunda bilgilendirmeye başladı.

Katıldığı konferanslarda da hastalıkla mücadele hikayesini kadınlarla paylaşan Özdaş, birçok kişinin tarama yaptırmasına ve erken tanı alarak tedaviye başlamasına öncülük etti.

Özdaş, AA muhabirine, KETEM'de arkadaşlarının mamografi çekmesiyle hastalığından haberdar olduğunu söyledi.

Hemen tedavisine başlandığını anlatan Özdaş, şöyle konuştu:

"Eşimden, çocuklarımdan, yakın arkadaşlarımdan, doktorlarımdan, hemşire ve ebe arkadaşlarımdan çok büyük destek gördüm. Hastalarımın verdiği destek o süreçte beni çok duygulandırmıştı. Beni gördüklerinde 'Sana çok dua ediyoruz.' diyorlardı. Çevremdeki herkesin benim için dua etmesi çok etkilemişti. Ebe olduğum için hastalığı atlattıktan sonra özellikle KETEM'e geçmeyi tercih ettim. Orada hastaların taramalarına yardımcı olabileceğimi düşündüm. Böyle de oldu. Bölgede uzun yıllardır da çalıştığım için insanlar beni tanıyor. İnsanlara erken teşhisin neden önemli olduğunu anlattım ve hikayemi paylaştım. Birçok kadını ikna ettim."

REKLAM

Ev ziyaretlerinde kadınları KETEM'e yönlendirdiğini belirten Özdaş, "Hayatına dokunduğumuz çok insan oldu. Taramalarını yaptıktan sonra ilk evrede rahatsızlığını öğrenen ve tedaviyle hastalığı atlatanlar oldu. Onların da benim gibi hastalığı atlatmaları beni çok mutlu etti. Sadece ev ziyaretiyle kalmıyorum, konferanslara katılıyorum. Her ortamda erken teşhisin önemini anlatıyor ve insanları kanser taraması yapmaya davet ediyorum. İnsanlar da hikayemden etkilenerek taramalarını yapıyor." dedi.

- "Şükran Özdaş'ın yönlendirmesiyle hastaneye gittim ve meme kanseri çıktı"

Özdaş'ın yönlendirmesiyle yaptırdığı taramada meme kanseri olduğunu öğrenen 65 yaşındaki Elif Dursun ise 4 yıl önce hastalıktan haberdar olduğunu dile getirdi.

REKLAM

Birinci evredeyken tedaviye başladığını söyleyen Dursun, "Üst komşum Şükran Özdaş meme kanseri olmuştu. Onun durumuna üzülürken sonrasında benim başıma geldi. Meme kanseri oldum. Koltuk altıma sıçramıştı. Ameliyatımı oldum. 3 aylık tedavilere ve kontrollere başladım. Şükran Özdaş'ın yönlendirmesiyle hastaneye gittim ve meme kanseri çıktı. Şükran Hanım'ın telkinleriyle tedaviye başladım. Şu anda iyiyim, kontrollerim sürüyor." ifadelerini kullandı.

KETEM'e giden kadınlardan Leyla Avcı da "Şükran ebe evimize geldi ve bize erken teşhisin önemini anlattı. Yaşadığı rahatsızlığı ve tedavi sürecini anlattı. Taramamızı yapmamız için bizi buraya yönlendirdi. Allah razı olsun. Kendisi de o rahatsızlığı geçirdiği için bize de örnek oldu." dedi.