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        Van'da tedavi edilen 200 yaban hayvanı yeniden doğaya döndü

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bu yıl getirilen yaklaşık 500 yaban hayvanından 200'ü yeniden doğal yaşam alanlarına kazandırılırken, 100'ü damızlık ünitelerine gönderildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 15:21 Güncelleme:
        Van'da tedavi edilen 200 yaban hayvanı yeniden doğaya döndü

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne bu yıl getirilen yaklaşık 500 yaban hayvanından 200’ü yeniden doğal yaşam alanlarına kazandırılırken, 100’ü damızlık ünitelerine gönderildi.

        Van Gölü Havzası’ndaki yaban hayvanlarının korunması ve ekolojik dengenin devamlılığının sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdüren Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi, yıl boyunca farklı türlerdeki yaban hayvanlarına hizmet veriyor. Doğada yaralanan, annesinden ayrılan, yuvasından düşen veya kaçak avcılık nedeniyle ele geçirilen hayvanlar, ilgili kurumların koordinasyonunda merkeze getiriliyor. Burada tedavi ve rehabilitasyon süreçleri yürütülen hayvanların bir kısmı yeniden doğal yaşam alanlarına bırakılırken, bazıları ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün uygun gördüğü yerlere sevk ediliyor.

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        İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, merkezin Van Gölü havzasındaki yaban hayvanlarının korunması ve doğal yaşamın devamlılığının sağlanması amacıyla çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Merkeze yılın her döneminde farklı türlerde yaban hayvanlarının getirildiğini ifade eden Aslan, "Bahar aylarında genellikle yuvasından düşen veya annesinden ayrılan yavru hayvanlar getiriliyor. Bu dönemde bir nevi kreş hizmeti sunarak yavruları büyütüyor ve yeniden doğaya kazandırıyoruz. Bunlar arasında tilki ve kurt yavruları da bulunuyor. Geçmiş yıllarda ayı ve ayı yavrularının da tedavi ve rehabilitasyonlarını gerçekleştirdik. Tedavilerinin ardından ilgili rehabilitasyon merkezlerine sevklerini sağladık. Bunun yanı sıra trafik kazalarında yaralanan ayıları, çeşitli nedenlerle yetim kalan dağ keçilerini ve özellikle dağ keçisi yavrularını tedavi ettik. Silahlı yaralanmalar ve göç dönemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle merkezimize getirilen baykuş, akbaba, kaya kartalı ve şahin gibi yırtıcı kuşları da tedavi ederek yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıyoruz" dedi.

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        "Yedieminlik görevini de yürütüyoruz"

        Bu yıl merkeze yaklaşık 500 yaban hayvanının getirildiğini dile getiren Aslan, bunlardan 100’ünün damızlık ünitelerine gönderilmek üzere sevk edildiğini, yaklaşık 200’ünün ise yeniden doğal yaşam alanlarına kazandırıldığını söyledi. Merkezde yedieminlik görevinin de yürütüldüğünü ifade eden Aslan, "Merkezimize getirilen hayvanlar arasında kaçak avcılık sonucu ele geçirilen kınalı keklikler de bulunuyor. Bazı hayvanları damızlık olarak başka yerlere sevk ediyoruz. Aynı zamanda yedieminlik görevini de yürütüyoruz. Bu kapsamda yakalanan kuşların ve diğer hayvanların tedavi ve rehabilitasyonlarını gerçekleştiriyor, ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün uygun gördüğü yerlere nakillerini sağlıyoruz. Bu yıl merkezimize getirilen yaklaşık 500 hayvandan 100’ünü damızlık ünitelerine gönderilmek üzere sevk ettik. Yaklaşık 200 yaban hayvanını ise yeniden doğaya kazandırdık. Bunlar arasında tilki ve kurt gibi memeli hayvanlar da bulunuyor. Tedavisini tamamlayarak doğaya bıraktığımız hayvanlar arasında kızıl akbaba da yer aldı. Bunun yanı sıra akbaba, kaya kartalı, şahin ve baykuş gibi türler de merkezimizde tedavi altına alındı. Bu yıl merkezimize üç dağ keçisi yavrusu getirildi. Bunlardan birini yeniden doğaya kazandırdık ancak diğer ikisini kurtaramadık" diye konuştu.

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        Yaban hayvanlarının karşılaştığı sorunlar kayıt altına alınıyor

        Doğal yaşamda karşılaşılan sorunları belirleyerek benzer kayıpların önüne geçmek için çalışma yürüttüklerini dile getiren Aslan, hayvanların getirildiği bölgelerin incelendiğini ve elde edilen verilerin ilgili kurumlarla paylaşıldığını belirtti. Aslan, "Kurtaramadığımız hayvanlarla ilgili doğada yaşanan olayları araştırıyor, gelecek yıllarda benzer sorunların önüne geçebilmek için gerekli tedbirleri almaya çalışıyoruz. Hayvanların en çok hangi bölgelerden getirildiğini ve bu bölgelerde herhangi bir sorun yaşanıp yaşanmadığını inceliyoruz. Elde ettiğimiz veriler doğrultusunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile koordineli şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca trafik kazalarının yaşandığı bölgeleri ve yaban hayvanlarının karşılaştığı sorunları kayıt altına alarak ilgili birimlere bildiriyoruz" şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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