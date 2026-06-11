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        Martıların inci kefali avı, kuş meraklılarını Van'a çekti

        NECMETTİN KARACA - Birçok ilden Van'a gelen kuş gözlemcileri, Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için suyun tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefallerini avlayarak beslenen martıları karelerine yansıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Martıların inci kefali avı, kuş meraklılarını Van'a çekti

        NECMETTİN KARACA - Birçok ilden Van'a gelen kuş gözlemcileri, Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için suyun tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefallerini avlayarak beslenen martıları karelerine yansıttı.


        Her yıl 15 Nisan ile 15 Temmuz arasında yumurtalarını bırakmak için Van Gölü'nden akarsu ve derelere akın eden inci kefallerinin göçü devam ediyor.

        Van Gölü Havzası'ndaki kuş türlerini kayıt altına almak ve bilimsel envanter oluşturmak amacıyla farklı illerden gelen Türkiye'nin Anonim Kuşları Topluluğu (TRAKUS) üyesi 44 fotoğrafsever, Erciş ilçesindeki İnci Kefali Tabiat Parkı'nı ziyaret etti.

        Balıkları avlayarak beslenen martıları ve bölgedeki kuş türlerini görüntüleyen gözlemciler, dört gün boyunca en iyi kareleri çekmeye çalıştı.

        - "Burada müthiş bir yaşam mücadelesi sergileniyor"

        Kayseri'den gelen kuş gözlemcisi Serhat Tigrel, AA muhabirine, her yıl ülkenin farklı bir şehrinde kuş envanteri çalıştıklarını söyledi.

        Her ilde üyelerinin olduğunu belirten Tigrel, şöyle devam etti:

        "Gittiğimiz şehirlerdeki kuşları gözlemleyip hangi türlerin bulunduğunu, hangi türlerin ürediğini raporluyoruz. Türkiye'nin her ilinde üyelerimiz var. Bu etkinliğe de 44 üyemiz katıldı. İstanbul, İzmir, Kayseri, Adana, Trabzon başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinden gelen arkadaşlarımız mevcut. Amacımız Van'daki kuş türlerini fotoğraflamak, üreme durumlarını gözlemlemek ve beslenme alışkanlıklarını kayıt altına almak. Tüm bilgilerimizi trakus.org adlı bir sitede yayınlıyoruz. Şu ana kadar Türkiye'de 505 kuş türünü kayıt altına aldık. Bu envanteri de üniversiteler ve milli parklarla paylaşıyoruz. Bizim için Van Gölü martısı da çok önemli çünkü İstanbul'da, İzmir'de göremediğimiz tür. Dolayısıyla arkadaşlarımız Van Gölü martısını çekmek için de buraya geldiler. İnci kefalinin göçü dolayısıyla da muhteşem bir ortam var. Hem kuşu hem de balığı burada fotoğraflıyorlar."

        Trabzon'dan gelen Murat Saltık da "Burada bulunmamızın özel bir nedeni var. İnci kefali, buraya gelme nedenlerimizin başında gelir. Burada müthiş bir yaşam mücadelesi sergileniyor. Hem balıklar için hem onlarla beslenen diğer canlılar var. Bu olaya tanıklık ettim. Benim için çok mutlu edici bir durum." dedi.

        Van ve çevresinde yaşayan kuşları fotoğraflamaya geldiklerini ifade eden Ömer Necipoğlu ise "Türkiye'nin yalnızca bu bölgesinde bulunan bazı kuşlar var. Onları arıyoruz. Bu vesileyle inci kefallerinin göçünü de görmüş olduk." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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