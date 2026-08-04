Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Muradiye Şelalesi doğası ve serin havasıyla ilgi görüyor

        Muradiye Şelalesi doğası ve serin havasıyla ilgi görüyor

        Van'ın Muradiye ilçesindeki Muradiye Şelalesi, yaz sıcaklarından bunalanların serinlemek ve doğayla iç içe vakit geçirmek için tercih ettiği yerlerden biri olmayı sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 10:22 Güncelleme:
        Muradiye Şelalesi doğası ve serin havasıyla ilgi görüyor

        Van'ın Muradiye ilçesindeki Muradiye Şelalesi, yaz sıcaklarından bunalanların serinlemek ve doğayla iç içe vakit geçirmek için tercih ettiği yerlerden biri olmayı sürdürüyor.

        Gürül gürül akan suyu, yemyeşil doğası ve etkileyici manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlayan şelale, özellikle fotoğraf tutkunları ile düğün fotoğrafı çektiren çiftlerin ilgisini çekiyor.

        Hafta sonu yaşanan yoğunluğun hafta içinde de devam ettiği Muradiye Şelalesi, vatandaşlara serin bir ortam sunarken, yaz boyunca yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlamayı sürdürüyor.

        Ailesiyle birlikte Muradiye Şelalesi'ni ziyaret eden Cumali Bozlan, AA muhabirine, yaz sıcaklarından uzaklaşmak için bölgeye geldiklerini söyledi.

        Şelalenin her mevsim ilgi gördüğünü belirten Bozlan, şunları kaydetti:


        "Biraz daha sakin olmasını bekliyorduk ancak her zamanki gibi oldukça kalabalık. İnsanlar aileleriyle birlikte burada vakit geçiriyor. Özellikle düğün fotoğrafı çektiren gelin ve damatların yoğunluğu dikkatimizi çekti. Şelalenin serin havası, yemyeşil doğası ve suyun oluşturduğu atmosfer insanı dinlendiriyor. Yazın bunaltıcı sıcaklarından kaçmak isteyenler için çok güzel bir ortam sunuyor."

        Fotoğrafçı Murat Doğan da "Bugün gündüz çekimlerimizi gerçekleştirdik. Gece de çadır kurarak yıldız pozlama ve gece fotoğrafları çekmeyi planlıyoruz. Muradiye Şelalesi hem doğal güzelliği hem de sunduğu manzarayla fotoğrafçılar için önemli rotalardan biri." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜİK 2025 verileri açıklandı: suça sürüklenen çocuklarda yaralama ilk sırada
        TÜİK 2025 verileri açıklandı: suça sürüklenen çocuklarda yaralama ilk sırada
        Bağ evleri için büyüklük şartı düşürüldü
        Bağ evleri için büyüklük şartı düşürüldü
        Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele!
        Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele!
        Aile içinde silahlı kavga çıktı! Balkondaki komşu öldü!
        Aile içinde silahlı kavga çıktı! Balkondaki komşu öldü!
        Milan'dan Leao açıklaması!
        Milan'dan Leao açıklaması!
        Emeklilerin fark ödemesi için tarih belli oldu
        Emeklilerin fark ödemesi için tarih belli oldu
        İsmail Kartal'dan Greenwood kararı!
        İsmail Kartal'dan Greenwood kararı!
        Pezeşkiyan 28 kez istifa etmek istedi
        Pezeşkiyan 28 kez istifa etmek istedi
        Otomotiv pazarı sert fren yaptı
        Otomotiv pazarı sert fren yaptı
        Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek gözaltında
        Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek gözaltında
        Neşe Erberk'in gurur günü
        Neşe Erberk'in gurur günü
        Transferde rota S.Arabistan!
        Transferde rota S.Arabistan!
        Rusya gölge filosunu büyütüyor
        Rusya gölge filosunu büyütüyor
        Usulsüz yolla vatandaşlık alımı soruşturmasında gözaltılar!
        Usulsüz yolla vatandaşlık alımı soruşturmasında gözaltılar!
        Yüksek Askeri Şura toplanıyor!
        Yüksek Askeri Şura toplanıyor!
        Benfica'dan, HT Spor'a Pavlidis açıklaması!
        Benfica'dan, HT Spor'a Pavlidis açıklaması!
        Bu ay gökyüzü hiç durmayacak!
        Bu ay gökyüzü hiç durmayacak!
        Sadece vazosundaki su bile yetiyor!
        Sadece vazosundaki su bile yetiyor!
        Ezici çoğunluğu ele geçirdiler
        Ezici çoğunluğu ele geçirdiler
        Barış Kılıç'a ödül
        Barış Kılıç'a ödül

        Benzer Haberler

        Doğuştan yürüme engelli Esma, ilk kez ayağa kalktı
        Doğuştan yürüme engelli Esma, ilk kez ayağa kalktı
        Yaz tatilinden dönenlerin tercihi Van otlu peyniri oldu
        Yaz tatilinden dönenlerin tercihi Van otlu peyniri oldu
        Van'da park halindeki otomobilin motoru yandı
        Van'da park halindeki otomobilin motoru yandı
        Van Büyükşehir Belediyesi sahil yolu çalışmalarını sürdürüyor
        Van Büyükşehir Belediyesi sahil yolu çalışmalarını sürdürüyor
        Van YYÜ Akademik Orkestrası'na Bulgaristan'dan ödül
        Van YYÜ Akademik Orkestrası'na Bulgaristan'dan ödül
        Van'da anız yangını
        Van'da anız yangını