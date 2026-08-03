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        Van Büyükşehir Belediyesi sahil yolu çalışmalarını sürdürüyor

        Van Büyükşehir Belediyesinin, Van Gölü kıyılarını modern ulaşım ağıyla buluşturmak amacıyla başlattığı Sahil Yolu Projesi'nin üçüncü etap çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 15:17 Güncelleme:
        Van Büyükşehir Belediyesi sahil yolu çalışmalarını sürdürüyor

        Van Büyükşehir Belediyesinin, Van Gölü kıyılarını modern ulaşım ağıyla buluşturmak amacıyla başlattığı Sahil Yolu Projesi'nin üçüncü etap çalışmaları devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda iskele sahil başında yapımına başlanan kavşak düzenlemesiyle hem trafiğin rahatlatılması hem de sahil yolunun ikinci ve üçüncü etaplarının birbirine bağlanması planlanıyor.


        Kavşakta altyapı ve üstyapı çalışmalarının ardından asfaltlama, yol çizgisi ve ışıklandırma işlemlerinin yapılarak trafiğe açılması hedefleniyor.


        Mahalle esnafı Berkay Gencer, sahil yolu çalışmalarını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.


        Gencer, "Sahil yolu çalışmaları hem kentimize hem de mahallemize çok büyük bir değer kattı. Artık yollarımız çok daha modern, konforlu ve estetik bir görünüme kavuştu. Ticari anlamda da bölgeyi canlandıracağına inanıyorum. Bu vizyoner çalışmalardan dolayı Sayın Valimize ve Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ediyorum." dedi.

        İskele Mahallesi sakinlerinden Seyithan Erdemir ise yapılan kavşak ve yol genişletme çalışmasının bölgedeki yaşam kalitesini artırdığını belirterek, "Mahallemiz konumu gereği yoğun bir nüfusa sahip ancak bu yol çalışmaları sayesinde makus talihi değişiyor. Kamulaştırılan alanların açılması ve etapların birleşmesiyle ulaşımımız artık çok daha rahat olacak. Mahallemizi Van'ın vitrini haline getiren bu hizmette emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım." diye konuştu.

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