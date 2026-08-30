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        Radyo stüdyosu yaklaşık 7 yıldır güvercin "Selvihan"a yuva oluyor

        NECMETTİN KARACA - Van'ın Erciş ilçesinde yaklaşık 7 yıldır aynı radyo stüdyosunu yuva olarak kullanan "Selvihan" isimli güvercin, bu yıl da iki yavrusunu burada büyütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Radyo stüdyosu yaklaşık 7 yıldır güvercin "Selvihan"a yuva oluyor

        NECMETTİN KARACA - Van'ın Erciş ilçesinde yaklaşık 7 yıldır aynı radyo stüdyosunu yuva olarak kullanan "Selvihan" isimli güvercin, bu yıl da iki yavrusunu burada büyütüyor.

        Stüdyodaki havalandırma penceresinin yanındaki vericinin bulunduğu bölümü yuva olarak seçen güvercin, her yıl aynı noktaya iki yumurta bırakıyor.

        Yumurtadan çıkan yavrularını burada büyüten güvercin, yavruları uçana kadar stüdyoyu yuva olarak kullanıyor.

        Bu yıl da aynı noktaya yaptığı yuvada iki yavrusunu büyütmeye başlayan güvercin için radyo sahibi İzzet Batmaz da seferber oldu.

        Yavruların elektrik akımından zarar görmemesi için stüdyodaki vericiyi devre dışı bırakan Batmaz, zaman zaman radyo yayınlarının kesilmesine rağmen güvercinlere ev sahipliği yapmaktan memnun.

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        Yavruların beslenmesine de destek olan Batmaz, stüdyoya ekmek kırıntıları, bulgur ve su bırakarak yavruların sağlıklı şekilde büyümesine katkı sağlıyor.

        "Selvihan" adını verdiği güvercin ve yavrularının yüksek sesten rahatsız olmaması için canlı yayın odasının yerini de değiştiren Batmaz, yaklaşık 7 yıldır stüdyonun bir parçası haline gelen güvercinin bu yıl da yavrularını sağlıklı şekilde büyütüp uçurmasını bekliyor.

        - "Yavrular için vericimizi devreye sokmuyoruz"

        Batmaz, AA muhabirine, yaklaşık 7 yıldır aynı güvercinin stüdyoda yuva yaptığını söyledi.

        Güvercinin her yıl iki yumurta bıraktığını ve yavrularını büyüttükten sonra uçtuğunu belirten Batmaz, şunları kaydetti:

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        "Güvercin, bu yıl da stüdyoya gelerek yuvasını yaptı ve yavrularını büyütmeye başladı. Yavrular için vericimizi devreye sokmuyoruz. Saatlerce yayınımız boş geçiyor. Amacımız, yavrular rahatsız olmasın. İnşallah yakın zamanda büyürler, sonra da uçarlar. Yavruların beslenmesi için elimizden geldiğince destek oluyoruz. Ekmek olsun, bulgur olsun, zaman zaman hanım evde pasta yapıyor. Onları küçültüp öğüterek veriyoruz. Zaman zaman kasaptan kıyma da getirip bırakıyorum. Kıymayı da tüketiyorlar."

        Yavruların sağlıklı şekilde büyüyüp uçmasını beklediklerini ifade eden Batmaz, "Yaklaşık 7 yıldır Selvihan ismini verdiğim güvercin burada sürekli yuva yapıyor. Biz de mutlu oluyoruz. İnşallah bu yıl da yavrularını sağlıklı bir şekilde büyütür ve uçurur. Stüdyo odamızı değiştirdik. Hayvanlara rahatsızlık vermek istemedik." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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