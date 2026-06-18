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        Tarım araçlarının giremediği yamaçlarda karasaban mesaisi

        ÖZKAN BİLGİN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde, zorlu arazi şartları nedeniyle tarım araçları ve traktörlerin giremediği yamaçlardaki araziler, karasabanla sürülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Tarım araçlarının giremediği yamaçlarda karasaban mesaisi

        ÖZKAN BİLGİN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde, zorlu arazi şartları nedeniyle tarım araçları ve traktörlerin giremediği yamaçlardaki araziler, karasabanla sürülüyor.

        Çatbayır Mahallesi'nde yüksek rakımlı ve engebeli arazilerde çiftçiler, modern tarım araçlarının giremediği alanlarda geleneksel yöntemlerle üretim yapıyor.

        Sarp dağların arasında kurulu mahallede, dik yamaçlar ve engebeli arazi yapısı nedeniyle traktörlerin ulaşamadığı tarlalar karasabanlarla işleniyor.

        Geçmişten bugüne ulaşan geleneksel yöntem sayesinde işlenen tarıma elverişli alanlarda tahıl ürünleri ve sebzeler yetiştiriliyor.

        Zorlu coğrafi koşullara rağmen üretimi sürdürmek için karasabandan yararlanan mahalle sakinleri, bu yöntemin bölgede halen önemini koruduğunu belirtiyor.

        - "Arazilerimiz araçların çalışmasına uygun değil"

        Mahalle Muhtarı Eyüp Kayan, AA muhabirine, karasabanın bölgede halen kullanıldığını söyledi.

        İlçenin arazi yapısının çok engebeli olduğunu dile getiren Kayan, "Birçok araziye iş makinesi, tarım aracı veya traktör giremiyor. Bu nedenle bazı arazilerin sürüm işlemini yüzyıllardır karasabanla yapıyoruz. Sürülen arazilere sebze ve tahıl ürünleri ekiliyor. Herkes sebze ihtiyacını bu tarlalardan karşılıyor. Bu şekilde toprağı da işlemiş oluyoruz." diye konuştu.

        Tarlalarında karasaban kullanan 64 yaşındaki Hekim Özlü de bu geleneğin dedesinden kaldığını ifade etti.

        Özlü, "Biraz yorucu ve zahmetli bir iş ancak başka çaremiz yok. Arazilerimiz araçların çalışmasına uygun değil. Bu sürüm yöntemi yüzlerce yıllık bir geçmişe sahip. Ben de bu kültürü çocuklarıma öğretip gelecek kuşaklara taşımalarını sağlayacağım." dedi.

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