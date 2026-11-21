Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Van Muradiye Vehbi Koç Vakfı Öğrenim Birimi'nde, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Her çocuğun eğitim, oyun, dinlenme ve sağlık gibi temel haklarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen programa çocuklar, gönüllüler ve veliler katıldı. Sunuculuğunu bir TEGV öğrencisinin üstlendiği etkinlik, çocuk hakları üzerine yapılan açılış konuşmasıyla başladı. Programda çocuklar tarafından hazırlanan şiir ve yazılar okunurken, çocuk hakları maddeleri de hep birlikte seslendirildi.

"32 bini aşkın çocuğa eğitim desteği"

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TEGV'in Van'da bulunan iki sabit etkinlik noktasından biri olan ve 1997 yılından bu yana faaliyet gösteren Muradiye Vehbi Koç Vakfı Öğrenim Birimi, bugüne kadar 605 gönüllüsünün katkısıyla 32 binden fazla çocuğu nitelikli eğitim desteğiyle buluşturdu. Türkiye genelinde 22 ildeki 51 etkinlik noktasında ve 110 bini aşkın gönüllüsüyle 31 yıldır çalışmalarını sürdüren vakıf, düzenlediği atölye ve eğitim faaliyetleriyle çocukların haklarının bilincinde, merak eden, sorgulayan ve kendilerine güvenen bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamayı hedefliyor.