Edinilen bilgiye göre kaza, VanHakkari karayolu üzerinde üzerinde meydana geldi. 21 FU 251 plakalı Volkswagen marka minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye ambulans, jandarma, polis ve Gürpınar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar minibüsten çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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