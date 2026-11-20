ORHAN SAĞLAM - Van merkezli 25 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonuna yönelik iddianamede, yasa dışı bahis oynayan, yasa dışı bahse aracılık eden ve bu doğrultuda hesaplarını kullandıran 30'u tutuklu 151 sanık için 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, temmuz ayında gerçekleştirilen operasyonda aralarında aranan kişilerin de bulunduğu 151 kişi hakkında başlattığı soruşturmayı tamamladı.

Van 6. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, şubat ve mart aylarında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan "bazı kişilerin banka hesaplarını kiralayarak bahis paralarını aktardıkları", "Erciş ve Van merkezde yasa dışı bahis gelirlerinin farklı kişilere ait hesaplar üzerinden dönüşümlü biçimde aktarıldığı" şeklindeki ihbarlar üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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Soruşturma kapsamında sanıklara ait GSM hatları hakkında iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması tedbirinin uygulandığı bilgisine yer verilen iddianamede, ayrıca Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) banka hareketlerine ilişkin raporların da alındığı kaydedildi.

Adreslerde yapılan aramalarda elde edilen dijital materyallerin incelenmesinde bahis sitesi üyelikleri, transfer mesajları ve web geçmişi, IBAN ve hesap işlemlerine ait görüntüler, banka dekontları, EFT/FAST ve kripto para borsası bildirimleri ile WhatsApp ve Telegram yazışmalarının da tespit edildiğinin bildirildiği iddianamede, hesap kayıtlarında çeşitli bahis sitelerine ilişkin alan adlarının bulunduğu aktarıldı.

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"Bahis sitelerine ait üyelik ve erişim kayıtlarının, para yatırma, çekim, teslim, destek ve mutabakat başlıklı panel grupları, çok sayıda farklı kişiye ait banka hesabı, banka kartı, SIM kart, dekont ve transfer bildiriminin aynı cihaz ve ofislerde bir arada bulunması, hesapların münferit kullanımından öte yasa dışı bahis ve şans oyunlarıyla bağlantılı para trafiğinin kabulü, aktarımı ve kontrolüne yönelik ortak bir düzen bulunduğunu gösteren delil niteliğinde olduğu anlaşılmıştır." ifadesine yer verilen iddianamede, sanıkların hesaplarında yaklaşık 5 milyar liralık işlem hacmi bulunduğunun belirlendiği kaydedildi.

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- "Paralar güvercin satış bedeli karşılığı" savunması

Suç içerikli olduğu değerlendirilen 60 görüşme ve 18 kısa mesaj kaydı bulunan sanıklardan A.U, iddianamede yer alan ifadesinde geçmişte bahis oynadığını, hesabına gelen paraları bildiğini, hesaplarını kimseye kiralamadığını veya kullandırmadığını, sanıklardan C.Ö'den gelen paranın güvercin satış bedeli olduğunu ileri sürdü.

Sanıklardan A.Y.I. ise iddianamede yer alan ifadesinde sosyal medyadaki bir kullanıcının hesapları bahis parasında kullanacağını kendisine bildirdiğini, bunun üzerine kendi Halkbank, Ziraat ve VakıfBank hesap bilgilerini verdiğini, ayrıca başkalarından aldığı hesap bilgilerini de bu kişiye ileterek banka başına 4 bin lira ve kendi hesapları için dört hafta boyunca haftalık 14 bin lira aldığını kabul etti.

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Banka hesapları temin ederek bu hesapları yönettiği, kendi hesaplarını kullandırarak komisyon aldığı belirlenen sanıklardan C.Ö'nün de MASAK verilerine göre 2025-2026 döneminde hesaplarına 1943 işlemde 62 milyon 637 bin 885 liranın geldiği bilgisinin yer aldığı iddianamede, sanığın beyan ettiği aylık 80 bin lira gelirin bu işlem hacmiyle uyumlu olmadığı değerlendirmesinde bulunuldu.

İfadesinde Halkbank hesabını verdiği sanıklardan A.Y.I'nın para transferlerini yaptığını ileri süren C.Ö, sanık A.Y.I'nın kumar sitelerinde kullanılmak üzere hesap topladığını ve hesaplara 5 bin ile 20 bin lira arasında ödeme yaptığını iddia etti.

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Birçok sanık da para karşılığında IBAN hesaplarını kullandırdıklarına dair ifade vererek, yasa dışı bahisle ilgilerinin olmadığını savundu.

Bazı sanıkların para karşılığında kumar sitelerinde kullanılmak üzere hesapları topladığının belirtildiği iddianamede, "Tüm dosya kapsamında şüphelilerin banka hesap numaralarını çeşitli yasa dışı panellere kaydederek farklı siteler üzerinden yasa dışı bahis oynadıkları, oynanmasına aracılık ettikleri, yasa dışı bahis oynanabilmesi amacıyla hesaplarını kullandırdıkları anlaşılmıştır." denildi.

İddianamede, sanıkların "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 3 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.