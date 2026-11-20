Van'da geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı, kentin çevresindeki yüksek dağları beyaz örtüyle kaplayarak görsel şölen oluşturdu. Erek Dağı, Artos Dağı ve Süphan Dağı'nın karla buluşması, Van Gölü'nün eşsiz manzarasıyla birleşince ortaya doğanın bütün güzelliklerini yansıtan görüntüler çıktı.

Van'ın doğusunda yükselen 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı, güneyinde heybetli duruşuyla dikkat çeken 3 bin 550 rakımlı Artos Dağı ve batı yönünde Van Gölü manzarasına eşlik eden 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Dağların zirvelerinden yamaçlarına kadar uzanan kar örtüsü, bölgenin doğal güzelliğini daha da belirgin hale getirdi. Bir yanda kentin çevresini saran dağların beyaz silueti, diğer yanda Van Gölü'nün maviliği, sonbaharın ve kışın geçiş dönemine özgü etkileyici görüntüler ortaya çıkardı. Özellikle yüksek kesimlerde karın oluşturduğu kontrast, gökyüzü ve göl manzarasıyla birleşerek izleyenlere görsel şölen sundu.

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Van coğrafyasının en belirgin simgeleri olan bu üç önemli noktanın beyaz örtüyle buluşması, kentin her cephesinde farklı bir atmosfer yaşattı. Kent merkezinin hemen doğusunda yükselen ve Van'ın en bilinen silüetlerinden biri olan Erek Dağı, zirvesine ve yamaçlarına düşen karla birlikte sabahın ilk ışıklarıyla kente ayrı bir görkem kattı. Gevaş ve Edremit hattından izlenen, Van Gölü kıyısıyla bütünleşen Artos Dağı, kar beyazı zirvesi ve göl kıyısındaki renk geçişleriyle doğa tutkunlarının ve fotoğrafçıların ilgisini çekti. Türkiye'nin en yüksek dağları arasında yer alan ve Van Gölü'nün karşı kıyısından kartpostallık bir fon oluşturan Süphan Dağı, karla kaplı konik yapısıyla göl yüzeyindeki yansımalara eşlik etti. Manzara, Van'ın yalnızca tarihi ve kültürel zenginlikleriyle değil, sahip olduğu dağları, gölü ve geniş coğrafyasıyla da dikkat çekici bir şehir olduğunu ortaya koydu.