Van'da bu yıl 15'incisi düzenlenen Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuara, farklı illerin yanı sıra 4 ülkeden 92 firma katıldı. Firmalar, açtıkları stantlarda ürün ve hizmetlerini tanıtarak ziyaretçilerle buluştu.

Fuar Koordinatörü Yakup Karaer, basın mensuplarına fuarın 19-21 Kasım tarihlerinde açık kalacağını söyledi.

Fuarın bölgesel turizmin tanıtımına katkı sunduğunu belirten Karaer, şunları kaydetti:

"Bölgede yaptığımız uluslararası bir turizm fuarı. Fuarımıza Kıbrıs, İran, Irak ve Ermenistan katılım sağlıyorlar. Ülkelerin fuarımızda yer alması bizi de onurlandırıyor. Genel açıdan baktığımız zaman 92 firmamız var. Fuarımız bölgede büyüyen bir fuardır. Özellikle halkın da bu fuara ilgi göstermesini istiyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızın, özel sektörün Van'ın turizmini ön plana çıkartmak için burada çaba sarf etmesi lazım. Van Gölü'nden tutun da gastronomi ve tarihi kültürüne kadar ön plana çıkarabileceğimiz en güzel etkinlik bu tür fuarlardır. İlgi çok iyi, çok güzel."