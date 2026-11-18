VanBahçesaray karayolu üzerinde bulunan ve yaklaşık 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'de kar yağışı, tipi ve sis etkili oluyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en sert coğrafi şartlarına sahip noktalarından biri olan, Türkiye'nin en yüksek geçitleri arasında yer alan yaklaşık 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar yağışı, tipi ve sis etkili oluyor. Sürücülerin yolda kalmaması için Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Bakımevi ekipleri, bölgede yoğun bir şekilde çalışmalarını yürütüyor. Kar yağışı, tipi ve sis zaman zaman etkili olurken, sürücüler araçlarına zincir takarak yoluna devam ediyor. Karayolları ekipleri ise bölgede aralıksız kar küreme ve tuzlama çalışmasına devam ediyor.