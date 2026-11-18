Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, VASKİ ekipleri vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişimini sağlamak için çalışmalarına devam ediyor.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (VASKİ), Gürpınar ilçesinde yaklaşık 30 hanenin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla bin 300 metre uzunluğunda yeni hat döşedi.

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