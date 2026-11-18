NAHÇIVAN’dan Van’a getirilen Marfan sendromlu Xanım Tağıyeva (32), aort damarındaki yırtılma nedeniyle acil ameliyata alındı. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Murat Sezgin ve 10 kişiden oluşan ekibi, aort cerrahisinin ileri tekniklerinin de uyguladığı 8 saat süren başarılı bir ameliyat gerçekleştirdi. Yoğun bakım süreci de tamamlanan Tağıyeva servise çıkarılacak.

Nahçıvan’da aniden başlayan sırt ve göğüs ağrısı şikayetiyle sağlık kuruluşuna başvuran Xanım Tağıyeva'da Tip 1 aort diseksiyonu tespit edildi. Iğdır Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Tağıyeva, buradan Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi. İleri derecede kalp kapak yetmezliği de bulunan ve Marfan sendromu tanısı olan Nahçıvanlı hasta, gerekli hazırlıkların ardından gece saat 21.00 sıralarında ameliyata alındı.

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CABROL PROSEDÜRÜ UYGULANDI

Ameliyatı gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Murat Sezgin, hastanın durumunun oldukça ciddi olduğunu belirterek, "Hastamız 32 yaşında, yaklaşık 100 kilo ağırlığında, Marfan sendromlu bir kadın. Tip 1 diseksiyonunun yanı sıra ileri derecede kalp kapak yetmezliği de vardı. Acil olarak ekibimizle birlikte ameliyata aldık. Yaklaşık 8 saat süren operasyonu başarılı bir şekilde tamamladık. Aort damarı ve aort kapağını ilgilendiren, bölgemizde oldukça nadir uygulanan Cabrol prosedürünü gerçekleştirdik. Bu yöntem, oldukça zor durumlarda ve son çare olarak başvurduğumuz özel bir cerrahi tekniktir. Bölgemizde daha önce yalnızca bir kez, yine ekibimiz tarafından uygulanmıştı" dedi.

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Hastanın yoğun bakım sürecinin tamamlandığını ve genel durumunun iyi olduğunu belirten Sezgin, "Bugün itibarıyla hastamızı servise çıkaracağız. Servis takibinin ardından taburcu ederek Nahçıvan'a göndermeyi planlıyoruz. Şu an hastamızla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok" diye konuştu.

'DİSEKSİYON HASTALARINDA ÖLÜM RİSKİ ÇOK YÜKSEK'

Aort diseksiyonunun halk arasında damar yırtılması olarak bilindiğini ifade eden Sezgin, hastalığın hayati risk taşıdığına dikkat çekti. Sezgin, "Bu tür hastaların yaklaşık yüzde 50'si, damar yırtılmasının gerçekleştiği yerde hayatını kaybediyor. Hastaneye ulaşabilenlerde de ölüm oranı oldukça yüksek. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak bu ameliyatlarda ciddi başarı elde ediyoruz. Bugüne kadar Marfan sendromlu 5 hastayı ameliyat ettik ve tamamını yaşatmayı başardık. Son 3 yıl içerisinde yaklaşık 18-19 diseksiyon ameliyatı gerçekleştirdik. Bu hastalarımıza yüzde 80-90'ın üzerinde yaşam şansı sağladık" ifadelerini kullandı.

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‘EKİP ÇALIŞMASI ÖNEMLİ’

Operasyonun 2 doktorun yanı sıra 2 anestezi teknisyeni, 1 anestezi uzmanı, 5 hemşire ve 2 perfüzyonistin görev aldığı sağlık ekibiyle gerçekleştirildiğini belirten Sezgin, ekip çalışmasının önemine vurgu yaptı.

'BİR KARDEŞİNİ DE AYNI HASTALIKTAN KAYBETMİŞ'

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Remzi Sarıkaya ise, Tip 1 aort diseksiyonunun, hastaneye ulaşabilen kişilerde dahi ölüm riski yüksek olan ciddi bir hastalık olduğunu söyledi. Hastanın genç yaşta olmasının ve Marfan sendromu taşımasının tedavi sürecini daha da önemli hale getirdiğini belirten Sarıkaya, "Bu tür hastaların tedavisini yönetmek ciddi tecrübe gerektiriyor. Hem hekimlerin hem de diğer sağlık çalışanlarının bu konuda deneyimli olması, merkezin altyapısının da buna uygun olması gerekiyor. Dünyanın en modern merkezlerinde bile bu hastalığın ölüm oranı oldukça yüksek. Hastamıza başarılı bir müdahale gerçekleştirerek hayata tutunmasını sağladık" dedi.

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Hastanın ailesinde Marfan sendromu bulunduğunu ve yakın zamanda aynı hastalık nedeniyle bir kardeşini kaybettiğini aktaran Sarıkaya, "Nahçıvan'da fenalaşmasının ardından önce Iğdır'a ulaştırılmış. Iğdır'dan bizimle iletişime geçildi. Biz de hastamızı merkezimize kabul ettik. Murat hocamızın öncülüğünde tedavi sürecini başlattık ve ameliyatını başarılı şekilde tamamladık. Bugün hastamızı servise çıkaracağız. İnsan hayatına dokunmak bizi gerçekten mutlu ediyor. Bunun ülke içinde ya da ülke dışında olması bizim için fark etmiyor. Bir insanın hayatına temas edebilmek bizim için yeterli. Merkezimizin bu sürece öncülük etmesi beni hem gururlandırdı hem de mutlu etti" diye konuştu.