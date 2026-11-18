VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) kadın boks takımı, Ordu'da düzenlenen Üniversitelerarası Büyükler Boks Şampiyonası'nda takım halinde Türkiye şampiyonu oldu. Kadın boksörler farklı sıkletlerde 4 altın ve 2 gümüş madalya kazanırken, erkek sporcular ise 2 altın madalya elde etti. Şampiyonadan toplam 6 altın ve 2 gümüş madalyayla dönen Vanlı sporcular, gözünü Avrupa Şampiyonası'na çevirdi. Boksun yalnızca madalya kazanmak için yapılan bir spor olmadığını belirten milli takım antrenörü Ayhan Öz, gençleri kötü alışkanlıklardan ve madde bağımlılığından uzak tutmayı hedeflediklerini söyledi.

Ordu'da 3-8 Kasım tarihleri arasında düzenlenen üniversitelerarası Büyük Kadın ve Erkekler Boks Şampiyonası'na 43 üniversiteden sporcular katıldı. Farklı sıkletlerde gerçekleştirilen müsabakalarda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sporcuları, elde ettikleri derecelerle şampiyonaya damga vurdu. Kadınlar kategorisinde 48 kiloda Bade Gümüştaş, 54 kiloda Şahande Zengin, 60 kiloda Evin Erginoğuz ve 80 kiloda Yaren Düztaş altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. 65 kiloda mücadele eden Helin Seydioğlu ile 75 kiloda ringe çıkan Özlem Aslan ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

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Erkekler kategorisinde de 60 kiloda Furkan Avar ve 55 kiloda Mehmet Ali Demirezen altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. Böylece YYÜ ekibi, toplamda 6 altın ve 2 gümüş madalya kazanırken, kadın takımı şampiyonluk kupasını kaldırdı.

HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Yaren Düztaş (22), şampiyonada altın madalya kazandığı için mutlu olduğunu belirterek, "Şampiyonada takım olarak birinci geldik. Bu süreçte bize destek veren üniversite rektörümüz ve diğer yetkililere çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki hedefimiz Avrupa şampiyonluğu. Bunun için antrenörümüz eşliğinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Takım halinde Türkiye birincisi olduğumuz için ayrıca çok mutluyuz" dedi.

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60 kiloda altın madalya kazanarak Türkiye birincisi olan Furkan Avar ise, başarısını Van'a ve üniversitesine armağan ettiğini söyledi. Yaklaşık 11 yıldır boks yaptığını belirten Avar, "Kasım ayının ilk haftasında Ordu'da düzenlenen üniversitelerarası boks şampiyonasında 60 kiloda Türkiye birincisi oldum. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyorum. Bundan sonraki hedefimiz Avrupa ve dünya şampiyonalarında iyi başarılar elde etmek. Bunun için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu.

'BAŞARIMIZ TESADÜF DEĞİL'

Milli Takım Antrenörü Ayhan Öz, Van'da yaklaşık 170 sporcuya boks eğitimi verdiklerini belirterek, elde edilen başarının uzun yıllara dayanan emeğin sonucu olduğunu söyledi. Öz, "43 üniversite arasında Türkiye şampiyonu olmak bizim için çok büyük bir başarı. Başarımız tesadüf değil. Sporcularımız daha önceki yarışmalarda da Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa dereceleri elde etti. Altın madalya kazanan Furkan Avar daha önce Avrupa üçüncüsü olmuştu. Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etti. Çeyrek final oynayarak dünya 5’incisi oldu. Şu anda bir sporcumuz da Rusya'da düzenlenen U-23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda ülkemizi temsil ediyor. Almanya ile maçı var. Ondan da madalya bekliyoruz" dedi.

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Gece gündüz çalıştıklarını ve disiplinli bir şekilde sporcuları şampiyonalara hazırladıklarını belirten Öz, ulusal ve uluslararası alanda önemli başarılara imza attıklarını kaydetti. Kendilerine destek veren Van Valisi Ozan Balcı, YYÜ Rektörü Hamdullah Şevli, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mücahit Sarıkaya ile dekan yardımcılarına teşekkür eden Öz, iş insanlarından da sporculara destek olmalarını istedi.

'AMACIMIZ GENÇLERİMİZE DOKUNMAK'

Boksun yalnızca madalya kazanmak için yapılan bir spor olmadığını vurgulayan milli takım antrenörü Öz, gençleri kötü alışkanlıklardan ve madde bağımlılığından uzak tutmayı da hedeflediklerini söyledi.

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Sporun gençlerin hem ruhen hem de bedenen gelişmesine katkı sunduğunu belirten Öz, "Bir yandan sporcularımızı şampiyonalara hazırlarken, diğer yandan gençlerimizi kötü alışkanlıklardan ve madde bağımlılığından korumak, farkındalık yaratmak için çalışıyoruz. Amacımız daha çok gence ulaşmak, onlara yardımcı olmak, yol göstermek, vatan ve millet sevgisini öğretmek, İstiklal Marşı'mızı okutmak. Bizim en büyük gayemiz budur. Okul okul, sokak sokak geziyoruz. Gençlere dokunmak, boksu bilmeyenleri buraya kazandırmak için çalışıyoruz. Bizim amacımız gençlerimiz ve çocuklarımız. Ne kadar çok gence ulaşırsak o kadar mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı.