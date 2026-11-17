Van’da kış mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte doğal gaz tüketiminde tasarrufun önemine dikkat çeken kombi bakım ustası Muhammed Cihad Ebinç, kombi ve petek bakımlarının zamanında yapılması, doğru ısıtma yöntemlerinin uygulanması ve bina yalıtımının sağlanmasıyla doğal gaz faturalarında yüzde 25 ila 30 oranında tasarruf sağlanabileceğini söyledi.

Van’da kış mevsiminin erken ve sert başlamasıyla birlikte kombi bakımına yönelik yoğunluk yaşanmaya başladı. Kış hazırlıklarını sürdüren vatandaşlara tasarruf konusunda tavsiyelerde bulunan kombi bakım ustası Muhammed Cihad Ebinç, özellikle kombi ve petek bakımlarının ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

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İHA muhabirine konuşan Ebinç, Van’da kış mevsiminin uzun sürdüğünü ifade ederek, petek ve kombi bakımlarının zamanında ve profesyonel ekipler tarafından yapılmasının önem taşıdığını söyledi. Peteklerin önünün kapatılmaması ve perdelerin radyatörlerin arkasında kalacak şekilde konumlandırılması gerektiğini belirten Ebinç, ısıtılmayan odaların kapatılmasının ise her zaman beklenen tasarrufu sağlamadığını dile getirdi.

"Kombiler düşük sıcaklıkta ve sabit çalıştırılmalı"

Kombilerin düşük sıcaklıklarda ve stabil şekilde çalıştırılmasını tavsiye eden Ebinç, evlerde sıcaklık dengesinin sağlanması için oda termostatı kullanılmasını önerdi. Kapı ve pencerelerdeki yalıtım kontrollerinin de ihmal edilmemesi gerektiğini kaydeden Ebinç, conta ve pencere ayarlarının kontrol edilmesinin ısı kaybını önlemede önemli olduğunu ifade etti.

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"Yüzde 25 ila 30 tasarruf sağlanabilir"

Kombi ve petek bakımlarının doğal gaz tasarrufuna önemli katkı sunduğunu belirten Ebinç, "Kombi ve petek bakımlarının tasarrufa önemli katkı sağladığını söyleyebiliriz. Bu bakımlar sayesinde yüzde 25 ila 30 oranında tasarruf sağlanabileceğini öngörüyoruz. Isı tasarrufunda en önemli etkenlerden biri de binaların dış cephe yalıtımıdır. Bunun ardından kapı ve pencere ayarlarının kontrol edilmesi ve gerekli yalıtım çalışmalarının yapılması geliyor" dedi.

"Petek temizliği iki yılda bir yapılmalı"

Bakımların mutlaka profesyonel ekipler tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Ebinç, kullanılan ekipmanların ve temizlikte tercih edilen kimyasalların kalitesinin de önemli olduğunu belirtti. Ebinç, "Benim tavsiyem, petek temizliğinin iki yılda bir, kombi bakımının ise mutlaka yılda bir kez yapılmasıdır. Çünkü Van’ın şebeke suyu oldukça kireçli. Bu durum da zamanla kombi ve petek sistemlerinde çeşitli sorunlara yol açabiliyor" diye konuştu.