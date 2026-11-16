Türker VEYAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Papila: "Elektrifikasyonun geleceği dağıtımda verimlilik ve dijitalleşmeden geçiyor"

Türker VEYAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Papila, COP31 kapsamında öne çıkan elektrifikasyon hedeflerinin enerji dağıtım altyapısında kapsamlı bir dönüşümü gerekli kıldığını belirterek, şirketin altyapı ve dijitalleşme yatırımlarıyla bu dönüşüme katkı sunduğunu vurguladı. Van, Muş, Hakkâri ve Bitlis'i kapsayan bölgede kayıpkaçak oranını yüzde 70'ten yüzde 23 seviyelerine gerilettiklerine dikkat çeken Murat Papila, ‘'Yalnızca bugünün enerji ihtiyacını karşılamak için değil, geleceğin taleplerini karşılayacak bir altyapı oluşturmak adına da yatırımlarımızı ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz'' dedi.

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9 Kasım'da Antalya'da başlayan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında elektrifikasyon, küresel enerji dönüşümünün öncelikli gündemleri arasında yer alıyor. Türkiye'nin enerji dönüşümünde elektrik dağıtım altyapısının önemine dikkat çeken Türker VEYAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Papila, şirketin çalışmalarını, elektrifikasyonun gerektirdiği altyapı dönüşümü doğrultusunda şekillendirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Elektriğin enerji tüketimindeki payının artması, dağıtım altyapısının da aynı ölçüde gelişmesini gerektiriyor. Elektrikli araçların yaygınlaşması, sanayide elektrik kullanımının artması ve dijital teknolojilerin gelişmesi, enerji talebinin hem miktarını hem de niteliğini değiştiriyor. Bu dönüşümde elektrik dağıtım şirketlerinin sorumluluğu, enerjiyi tüketiciye ulaştırmanın ötesine geçiyor. Şebeke kapasitesini artırmak, kayıpları azaltmak, dijital teknolojilerden yararlanmak ve enerji arzının sürekliliğini güvence altına almak en önemli gerekliliklerin başında yer alıyor. VEYAŞ olarak Van, Muş, Hakkâri ve Bitlis'e gerçekleştirdiğimiz yatırımları gelecek ihtiyaçlarını da dikkate alarak bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz."

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2035 hedefleri doğrultusunda altyapı yatırımlarına devam ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından açıklanan, 2035 yılına kadar elektrik iletim ve dağıtım altyapısına yönelik yaklaşık 80 milyar dolarlık yatırım öngörüsü, Türkiye'nin enerji dönüşümünde dağıtım ve altyapı sistemlerinin stratejik önemini ortaya koyuyor. Artan enerji talebinin karşılanması, yenilenebilir enerji kaynaklarının sisteme entegrasyonu ve elektrik arzının güvenli şekilde sürdürülmesi açısından altyapı yatırımları önem kazanıyor. Bağlı ortaklıkları VEDAŞ, VEPSAŞ ve LİNA ile Türker VEYAŞ, yaklaşık 2,1 milyon nüfusa hizmet sunuyor. 2 bini aşkın çalışanıyla bölgenin enerji altyapısını geliştiren şirket, yeni tesis yatırımları, şebeke güçlendirme, kapasite artırımı, bakımonarım ve yenileme çalışmalarıyla mevcut altyapısını geliştiriyor.

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Gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalarla kayıp ve kaçak oranında önemli azalma sağladıklarını belirten Papila, "Yatırımlarımız ve geliştirme çalışmalarımızla özelleştirme öncesinde yaklaşık yüzde 70 seviyesinde bulunan toplam kayıpkaçak oranını yüzde 23 seviyelerine gerilettik. Elde ettiğimiz bu başarıda, şebeke altyapımızı güçlendirmeye ve teknolojik dönüşümü hızlandırmaya yönelik yatırımlarımız belirleyici rol oynadı. Bu doğrultuda, Eylül sonu itibarıyla bölgemizde altyapı, şebeke, dijitalleşme ve teknoloji alanlarında toplam 4 milyar TL seviyelerinde yatırım gerçekleştirdik. Söz konusu yatırımlarla bir yandan tüketicilerimize daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunmayı hedeflerken diğer yandan kayıpkaçakla mücadelemizi daha etkin ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturuyoruz" diye konuştu.

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"OSOS ile operasyonel verimlilik ve emisyon azaltımı sağlıyoruz"

Türker VEYAŞ'ın elektrifikasyon ve dijitalleşme çalışmalarının önemli başlıklarından birini Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) oluşturuyor. Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından 2016 yılında başlatılan PLC (Power Line Communication) teknolojili akıllı sayaç dönüşümüyle elektrik tüketim verilerinin uzaktan okunması, sayaçların anlık ve dönemsel olarak izlenmesi ve uzaktan enerji açmakesme işlemlerinin gerçekleştirilmesi mümkün hale geliyor. Bölgede aktif abonelerin 616 bin 911'i OSOS kapsamında bulunuyor. Aktif aboneler içerisindeki OSOS kullanım oranı yüzde 81'e ulaşırken OSOS kapsamındaki aboneler arasında PLC sayaç kullanım oranı yüzde 98 seviyesine erişiyor.

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Papila, OSOS yatırımlarının hem operasyonel süreçler hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından sağladığı katkıları şöyle anlattı:

"Enerji dağıtımında dijitalleşmeyi, hizmet kalitemizi ve operasyonel verimliliğimizi geliştiren temel yatırımlardan biri olarak görüyoruz. 2016 yılında başlattığımız PLC teknolojili akıllı sayaç dönüşümümüzle bugün bölgemizde önemli bir yaygınlık düzeyine ulaştık. Sayaçların uzaktan okunabilmesi ve merkezi sistemler üzerinden takip edilebilmesi, saha operasyonlarımızı daha hızlı ve etkin yönetmemizi sağlıyor. Bu sayede araç kullanımını ve saha çalışmalarına duyulan ihtiyacı azaltarak sera gazı emisyonlarının düşürülmesine katkıda bulunuyoruz. Ayrıca tüketim verilerini analiz ederek kayıpkaçakla mücadelede daha etkin kontrol sağlıyor, şebeke yatırımlarımızı gerçek tüketim ihtiyaçları doğrultusunda planlayabiliyoruz."

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"Daha verimli ve sürdürülebilir elektrik dağıtım sistemi için çalışıyoruz"

VEYAŞ, mevcut yatırımlarını dijitalleşme ve yeni nesil enerji teknolojileriyle destekliyor. Elektrikli araç şarj istasyonlarının artan enerji ihtiyacının karşılanması için gerekli trafo, kablo, dağıtım hattı ve bağlantı altyapısı çalışmalarını, yenilenebilir enerji kaynaklarının dağıtım şebekesine güvenli ve verimli şekilde entegre edilmesi ile enerji depolama sistemlerinin sağlayabileceği katkıları değerlendiriyor. SCADA sistemleri, uzaktan kontrol ve izleme teknolojileri, akıllı röleler, otomatik kesiciler ve dijital şebeke yönetim platformları da şirketin dijital dönüşüm çalışmalarında yer alıyor. Yapay zeka (AI) destekli tüketim tahminleri, yük analizleri, arıza öngörüleri ve bakım planlaması gibi uygulamaların yanı sıra dijital ikiz teknolojileri ve yeni nesil saha denetim sistemleri de takip ediliyor. Şirketin gelecek dönem hedeflerine dair konuşan Papila, "Enerji sektöründeki dönüşümün gerektirdiği altyapıyı oluşturmak için yatırımlarımızı ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendiriyoruz. Akıllı şebekeler, uzaktan izleme sistemleri ve veri odaklı yönetim uygulamalarıyla dağıtım süreçlerimizi geliştirirken yenilenebilir enerji, depolama ve elektrikli ulaşım gibi alanlardaki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Bizim için önemli olan, hizmet verdiğimiz bölgede yalnızca bugünün enerji ihtiyacını karşılamak değil, gelecekte ortaya çıkacak taleplere de hazır bir altyapı oluşturmak. Daha verimli, güvenilir ve sürdürülebilir bir elektrik dağıtım sistemi için yatırımlarımızı sürdüreceğiz" dedi.