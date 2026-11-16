Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Küçük sakarca kazları Erçek Gölü'nde mola verdi

        Küçük sakarca kazları Erçek Gölü'nde mola verdi

        Van'ın önemli sulak alanlarından Erçek Gölü, göçmen kuşların uğrak noktası olmaya devam ediyor. Göç yolculuğuna çıkan küçük sakarca kazları, Erçek Gölü'nde mola vererek gölün mavi sularında konakladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 10:04 Güncelleme:
        Küçük sakarca kazları Erçek Gölü'nde mola verdi

        Van'ın önemli sulak alanlarından Erçek Gölü, göçmen kuşların uğrak noktası olmaya devam ediyor. Göç yolculuğuna çıkan küçük sakarca kazları, Erçek Gölü'nde mola vererek gölün mavi sularında konakladı.

        Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olan ve her yıl binlerce göçmen kuşun uğrak yeri haline gelen Erçek Gölü, bu kez nadir ve koruma altında olan misafirlerini ağırlıyor. Küresel ölçekte nesli tükenme tehlikesi altındaki türler arasında yer alan küçük sakarca kazları, Van'ın doğusunda yer alan 114 kilometrekare yüzey alanı ve 1808 rakımı ile Erçek Gölü'nde mola verdi.

        Her yıl binlerce göçmen kuşa ev sahipliği yapan göl, son günlerde sakarca kazlarının zarif görüntüleriyle renkleniyor. Türkiye'de bulunan 453 kuş türünün yarısı Erçek Gölü havzasında varlığını sürdürüyor. Sadece yerel türler değil ayrıca flamingolar gibi göçmen kuşların da konaklama ve üreme alanı olan göl, zengin bir doğal ortam ve doğal bir kuş cenneti olma özelliğine sahip.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'li dev 2027 tahminlerini açıkladı
        ABD'li dev 2027 tahminlerini açıkladı
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı
        "Montella ile devam etmenin faturası!"
        "Montella ile devam etmenin faturası!"
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Ödül sezonuna şık başlangıç
        Ödül sezonuna şık başlangıç
        Milliler Fransa'da mağlup oldu
        Milliler Fransa'da mağlup oldu
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        "Dünyayı çok hor kullandık"
        "Dünyayı çok hor kullandık"
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        Sis, pus, sağanak bekleniyor
        Sis, pus, sağanak bekleniyor
        Netanyahu için "seçimlere müdahale" soruşturması talebi
        Netanyahu için "seçimlere müdahale" soruşturması talebi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!

        Benzer Haberler

        Eski Van Şehri'ndeki tarihi doku yeniden ayağa kaldırılıyor
        Eski Van Şehri'ndeki tarihi doku yeniden ayağa kaldırılıyor
        Van'da iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı
        Van'da iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı
        Van'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
        Van'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
        Van'da 29 kilo 220 gram uyuşturucu ele geçirildi; 4 tutuklama
        Van'da 29 kilo 220 gram uyuşturucu ele geçirildi; 4 tutuklama
        Van'da 29 kilo 220 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da 29 kilo 220 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da düzenlenen "NASA Uzay Uygulamaları Yarışması" sona erdi
        Van'da düzenlenen "NASA Uzay Uygulamaları Yarışması" sona erdi