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        Van'da iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı

        Van'ın Muradiye ilçesindeki Ertüz ve Hakkarili Çiftçi aileleri arasında yaşanan husumet, kanaat önderlerinin araya girmesiyle barışla sonuçlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 09:18 Güncelleme:
        Van'da iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı

        Van’ın Muradiye ilçesindeki Ertüz ve Hakkarili Çiftçi aileleri arasında yaşanan husumet, kanaat önderlerinin araya girmesiyle barışla sonuçlandı.

        Evli olan Muradiyeli Hamide Çiftçi’nin Hakkari'de hayatını kaybetmesinin üzerine iki aile arasında husumet başladı. Muradiye ilçesine bağlı Demirtepe Mahallesi'nden Ertüz ailesi ile Hakkarili Çiftçi ailesi arasındaki gerginliğin son bulması için bölgedeki kanaat önderleri ve ileri gelenler devreye girdi. Düzenlenen barış buluşmasında Ertüz ve Çiftçi ailelerinin fertleri, el sıkışarak aralarındaki husumeti sonlandırdı.

        Barış töreninde yapılan konuşmalarda; toplumsal barışın, kardeşliğin ve huzurun önemine dikkat çekilirken, barışın sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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