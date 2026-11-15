Van'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 29 kilo 220 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 29 kilo 220 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 29 kilo 220 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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