Van'da 29 kilo 220 gram uyuşturucu ele geçirildi; 4 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti, nakli ve depolanmasının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonucunda belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 29 kilo 220 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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