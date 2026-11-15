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        Van'da 29 kilo 220 gram uyuşturucu ele geçirildi; 4 tutuklama

        VAN'da polis ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti, nakli ve depolanmasına yönelik düzenlediği operasyonlarda 29 kilo 220 gram uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 19:44 Güncelleme:
        Van'da 29 kilo 220 gram uyuşturucu ele geçirildi; 4 tutuklama

        VAN’da polis ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti, nakli ve depolanmasına yönelik düzenlediği operasyonlarda 29 kilo 220 gram uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti, nakli ve depolanmasının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonucunda belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 29 kilo 220 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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