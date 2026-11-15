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        Ambulans helikopter yüksekten düşen yaralı için havalandı

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde yüksekten düşme sonucu omuz göğüs kırığı olan hasta, ambulans helikopter ile Van'a getirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 15:35 Güncelleme:
        Ambulans helikopter yüksekten düşen yaralı için havalandı

        Van’ın Bahçesaray ilçesinde yüksekten düşme sonucu omuz göğüs kırığı olan hasta, ambulans helikopter ile Van'a getirildi.

        Bahçesaray Devlet Hastanesinde tedavi gören 26 yaşındaki omuz bölgesindeki kürek kemiği (skapula) ile göğüs kafesini oluşturan kaburgası (costa) kırılan hastanın ileri tetkik ve tedavisi için SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevki kararlaştırıldı. Van İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçilerek helikopter ambulans talep edildi. Kısa sürede Bahçesaray'a giden helikopter ambulans hastayı alarak Van'a nakli sağlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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