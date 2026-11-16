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        Eski Van Şehri'ndeki tarihi doku yeniden ayağa kaldırılıyor

        VAN Kalesi'nin güneyinde bulunan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Eski Van Şehri'nde tarihi yapıların restorasyonu sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Geleceğe Miras' projesi kapsamında yürütülen çalışmalarla, tarihi kentin surları yeniden ayağa kaldırılırken, cami, medrese, han ve hamam gibi yapılar da restore edilerek gelecek nesillere aktarılacak. AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, 1915 yılı öncesinde bin yıllık kadim bir şehir olarak anılan Eski Van'ın, surları içerisinde önemli bir medeniyet hikayesi barındırdığını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 09:43 Güncelleme:
        Eski Van Şehri'ndeki tarihi doku yeniden ayağa kaldırılıyor

        VAN Kalesi’nin güneyinde bulunan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Eski Van Şehri’nde tarihi yapıların restorasyonu sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘Geleceğe Miras’ projesi kapsamında yürütülen çalışmalarla, tarihi kentin surları yeniden ayağa kaldırılırken, cami, medrese, han ve hamam gibi yapılar da restore edilerek gelecek nesillere aktarılacak. AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, 1915 yılı öncesinde bin yıllık kadim bir şehir olarak anılan Eski Van'ın, surları içerisinde önemli bir medeniyet hikayesi barındırdığını söyledi.

        Milattan Önce 3000’li yıllardan 20’nci yüzyıla kadar birçok medeniyetin izlerini taşıyan Eski Van Şehri, yaklaşık 450 bin metrekarelik alanda yer alıyor. Van Kalesi’nin güneyindeki tarihi kent, Urartu, İskit, Med, Pers, Roma ve Sasani medeniyetlerinin ardından 7’nci yüzyılda İslam hakimiyetine girdi. 1069 yılında Selçuklu Sultanı Melikşah tarafından fethedilen şehir, Osmanlı dönemine kadar farklı Türk-İslam devletlerinin yönetiminde kaldı. 20’nci yüzyılın başlarında yaşanan Ermeni isyanları ve 1. Dünya Savaşı nedeniyle büyük ölçüde tahrip olan tarihi kent, Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarıyla yeniden hayat buluyor.

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        TARİHİ YAPILAR RESTORE EDİLİYOR

        Eski Van Şehri’nde 12’nci yüzyıldan kalma Ulu Cami, 13-14’üncü yüzyıla tarihlenen Kızıl Minareli Cami, Hüsrev Paşa Külliyesi, 17’nci yüzyıldan kalma Kaya Çelebi Camii ve Surp Stephanos Kilisesi gibi önemli tarihi eserler bulunuyor. 2010 yılında Hüsrev Paşa ve Kaya Çelebi camilerinde gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının ardından, 2024 yılında bölgede kazı ve restorasyon faaliyetleri yeniden hız kazandı. Tarihi yapıların korunması ve kentin mimari dokusunun ortaya çıkarılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Eski Van Şehri’ni çevreleyen surların da Saray Kapısı, Orta Kapı ve Tebriz Kapısı ile birlikte yeniden ayağa kaldırılması hedefleniyor.

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        ‘KADİM MEDENİYETİMİZİ YENİDEN ORTAYA ÇIKARACAĞIZ’

        Çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Geleceğe Miras’ programı kapsamında Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Eski Van Şehri’ni yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.

        1915 yılı öncesinde bin yıllık kadim bir şehir olarak anılan Eski Van’ın, surları içerisinde önemli bir medeniyet hikayesi barındırdığını belirten Türkmenoğlu, “Selçuklu döneminden Osmanlı’nın son dönemlerine, Abdülhamit dönemine kadar bu şehir ayaktaydı. 1915’ten sonra 1’inci Cihan Harbi ve Rusların buraya girmesiyle şehir kaderine terk edildi. Nihayetinde 100 yıl sonra bu kadim medeniyet yeniden küllerinden doğuyor. Şu anda bu şehirde iki önemli ana hedefimiz var. Birincisi, kadim medeniyetimizi surlarla çevreleyerek Saray Kapısı, Orta Kapı ve Tebriz Kapısı’yla birlikte tarihi yerleşimimizi yeniden ortaya çıkarmak. Tarihi kentte cami, medrese, han, hamam ve Miri Ambarları gibi yapıların restorasyonu gerçekleştiriliyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla Van’a gelen ziyaretçiler, kentin tarihi kimliğini daha yakından tanıyacak." dedi.

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        VAN GÖLÜ SAHİLİNDE TARİHİ ŞEHRİN MİNYATÜRÜ YAPILACAK

        Eski Van Şehri’nde yaşanan tarihi hikayeleri gelecek nesillere aktaracaklarını belirten Türkmenoğlu, Van Gölü sahilinde tarihi kentin minyatürünün oluşturulacağı ayrı bir projenin de hayata geçirileceğini söyledi. Türkmenoğlu, “Eski Van Şehri’nin minyatürünü Van Gölü’nün sahilinde oluşturuyoruz. Bu şehrin içerisinde sanat eserlerimizi, gastronomimizi, bedesten çarşımızı ve butik otellerimizi yapacağız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından ihalesi yapıldı. Yer tesliminden sonra yapım aşamasına geçeceğiz. Geçmişteki hikayeyi burada yaşanabilir şekilde yansıtacağız. Birbirinden özel iki ayrı proje üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.

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        ‘DÜNYADA NADİR ESERLERDEN BİRİ’

        Sahil yolunda bilim merkezinin de oluşturulduğunu, merkez içerisinde Van’ın panoramik müzesinin yapılacağını anlatan Türkmenoğlu, ziyaretçilerin kentin tarihi atmosferini yaşayabileceğini ifade etti.

        Eski Van Şehri’ndeki restorasyon çalışmalarıyla ilgili konuşan Türkmenoğlu, “Burada restorasyon çalışması yapılan eserlerden dünyada üç örnek bulunuyor. Bir tanesi İsfahan’da, diğeri Tebriz’de, bir tanesi de Van’da. İsfahan ve Tebriz’deki eserler ayakta ve ziyaret ediliyor. Ahlatşahlar döneminden kalan bu eseri biz de burada ilmek ilmek işleyerek restore ediyoruz. İki senedir caminin bitmesini bekliyoruz. Müthiş bir eser. Dünyada nadir eserlerden birisi. Van demografik yapısı itibarıyla çok kültürlü bir şehir. Öncelikli hedefimiz kentin kadim kültürünü Van’da yaşayanlara, özellikle gençlere ve yeni nesillere anlatmaktır" dedi.

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        Galeri
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        Galeri
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