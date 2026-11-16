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        Van'da otomobil takla attı: 1 yaralı

        Van'ın Edremit ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Van'da otomobil takla attı: 1 yaralı

        Van’ın Edremit ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

        Edinilen bilgilere göre kaza, ilçeye bağlı Erenkent Mahallesi’nde meydana geldi. E.A. yönetimindeki 35 BIE 660 plakalı Skoda marka otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı, otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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