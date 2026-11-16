Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Van Müftüsü Koçak: "Gençlerimizi ihmal edemeyiz"

        Van Müftüsü Koçak: "Gençlerimizi ihmal edemeyiz"

        Van İl Müftüsü Kadir Koçak, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelerek müftülüğün yürüttüğü çalışmalar, din hizmetleri ve gelecek döneme ilişkin hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 14:41 Güncelleme:
        Van Müftüsü Koçak: "Gençlerimizi ihmal edemeyiz"

        Van İl Müftüsü Kadir Koçak, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelerek müftülüğün yürüttüğü çalışmalar, din hizmetleri ve gelecek döneme ilişkin hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

        Basının toplumun gözü, kulağı ve sesi olduğunu belirten Koçak, gazetecileri yalnızca haberlerin duyurulmasını sağlayan bir iletişim kanalı olarak değil, şehrin sosyal ve manevi hayatına katkı sunan önemli paydaşlar olarak gördüklerini söyledi. Van’ın tarihi, kültürü ve manevi birikimiyle özel bir şehir olduğunu ifade eden Koçak, temel hedeflerinin kentin her köşesine ulaşarak din hizmetlerini en iyi şekilde sunmak ve vatandaşların hayatına dokunmak olduğunu dile getirdi.

        REKLAM

        Müftülük hizmetlerinin yalnızca camilerde yürütülen ibadet faaliyetlerinden ibaret olmadığını vurgulayan Koçak, camilerin kardeşlik, dayanışma, huzur ve birlikteliğin merkezleri olması gerektiğini belirtti. Gençlik hizmetlerine özel önem verdiklerini ifade eden Müftü Koçak, "Gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Onları anlamak, dinlemek, sorunlarına duyarlı olmak ve gönül dünyalarına dokunmak zorundayız. Şehirleri imar ederken nesilleri ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesiller imar ettiğiniz şehirleri yakar, yıkar" dedi.

        Aile yapısının korunması, aile içi iletişimin güçlendirilmesi ve çocukların sağlıklı bir aile ortamında yetişmesinin öncelikleri arasında bulunduğunu ifade eden Koçak, Kur’an kurslarının da yalnızca dini bilgilerin öğretildiği yerler değil, ahlak ve güzel davranışların kazandırıldığı eğitim yuvaları olduğunu söyledi.

        REKLAM

        Kur’an kurslarının sayısı artırılacak

        Eğitim hizmetlerine ilişkin hedeflerini de paylaşan Koçak, 46, 710 ve 1114 yaş gruplarına yönelik Kur’an kurslarının sayısını artırmayı hedeflediklerini belirtti. Sosyal ve manevi rehberlik çalışmalarına da değinen Koçak, yalnız yaşayan yaşlılar, hastalar, ihtiyaç sahipleri, engelli vatandaşlar ve desteğe ihtiyaç duyan ailelerin yanında olmayı önemsediklerini kaydetti. Din görevlilerinin yalnızca camilerde değil, toplumun içerisinde ve vatandaşların yanında bulunması gerektiğini vurguladı.

        "Ulaşılabilir bir müftülük olacağız"

        Basın mensuplarının yapılan hizmetlerin kamuoyuna aktarılmasında önemli bir görev üstlendiğini belirten Koçak, müftülük faaliyetlerinin duyurulması ve vatandaşların doğru bilgilendirilmesi noktasında basınla iletişim içerisinde olmayı önemsediklerini ifade etti. Görev anlayışlarının yalnızca kurumu yönetmekten ibaret olmadığını dile getiren Koçak, "Bizim görevimiz gönüllere dokunmak, toplumda iyiliğin çoğalmasına vesile olmaktır. Van’ın manevi ve sosyal gelişimi yalnızca bir kurumun değil, hepimizin ortak sorumluluğudur" diye konuştu.

        REKLAM

        Koçak, vatandaşların, basın mensuplarının ve sivil toplum kuruluşlarının rahatlıkla ulaşabileceği bir müftülük olmayı hedeflediklerini belirterek, hizmet odaklı ve insanı merkeze alan bir anlayışla çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı

        Benzer Haberler

        Vanlı arzuhalci 31 yıldır vatandaşların dilek ve taleplerini yazıya döküyor
        Vanlı arzuhalci 31 yıldır vatandaşların dilek ve taleplerini yazıya döküyor
        Van'da otomobil takla attı: 1 yaralı
        Van'da otomobil takla attı: 1 yaralı
        Van'ın 13 ilçesindeki iklim riskleri yapay zekayla haritalandırılacak
        Van'ın 13 ilçesindeki iklim riskleri yapay zekayla haritalandırılacak
        Van'da doğal gazın ulaşmadığı bölgelerde sac sobaya talep arttı
        Van'da doğal gazın ulaşmadığı bölgelerde sac sobaya talep arttı
        Küçük sakarca kazları Erçek Gölü'nde mola verdi
        Küçük sakarca kazları Erçek Gölü'nde mola verdi
        Eski Van Şehri'ndeki tarihi doku yeniden ayağa kaldırılıyor
        Eski Van Şehri'ndeki tarihi doku yeniden ayağa kaldırılıyor