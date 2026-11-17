Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, COP31 ile küresel gündemin ilk sırasına yerleşen yeşil dönüşüm sürecinde Van sanayisini geleceğe hazırladıklarını belirterek, "Van'ın güneşini enerjiye, enerjisini üretime, üretimini istihdama ve sürdürülebilir kalkınmaya dönüştürmek en temel hedefimizdir" dedi.

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, küresel iklim gündeminin şekillendiği günlerde Van OSB’de yenilenebilir enerji ve çevre odaklı yatırımlarla sanayide yeşil dönüşüm sürecine öncülük ettiklerini bildirdi. Aslan, güneş enerjisinden çevreci altyapıya uzanan dönüşüm hamlesiyle daha az karbon, daha düşük maliyet ve daha sürdürülebilir üretimi hedeflediklerini vurguladı.

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Güneş enerjisinde yüzde 70 hedefi

Van OSB'nin yeşil dönüşüm yolculuğundaki en somut adımlarından birinin yenilenebilir enerji yatırımları olduğunu belirten Başkan Memet Aslan, sanayi bölgesindeki toplam elektrik tüketiminin yüzde 35'inin güneş enerjisinden karşılandığını hatırlattı. Van'ın yıllık yaklaşık 3 bin 6 saat güneşlenme süresine sahip olmasının önemli bir avantaj olduğuna işaret eden Aslan, bu potansiyeli sanayi üretiminde daha etkin kullanmayı amaçladıklarını kaydetti.

Mevcut yüzde 35'lik güneş enerjisi payını en az yüzde 70'e çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Aslan, yeni Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımlarının ve sanayicilerle yapılacak enerji iş birliklerinin artırılacağını ifade etti. Başkan Aslan, bu hedefin yalnızca enerji faturalarının düşürülmesi anlamına gelmediğini; aynı zamanda üretimde dışa bağımlılığın azaltılması, temiz enerji kullanımının yaygınlaştırılması ve sanayinin çevresel etkilerinin en aza indirilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

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COP31'in gündemiyle örtüşen bir dönüşüm

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da 920 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı’nın (COP31) temiz enerji, elektrifikasyon, sıfır atık, yeşil sanayileşme ve düşük karbonlu üretim başlıklarıyla sanayi dünyasına yeni bir yön çizdiğine dikkat çeken Aslan, Van OSB’deki çalışmaların bu küresel vizyonla birebir örtüştüğünü söyledi.

"Yeşil dönüşüm yalnızca enerji üretmekten ibaret değil"

Yeşil dönüşümün bütüncül bir anlayışla ele alınması gerektiğini vurgulayan Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, dijitalleşme ve yeşil dönüşümün sanayinin birbirini tamamlayan iki temel unsuru olduğuna işaret etti. Bu kapsamda elektrik, su ve doğal gaz altyapısının güçlendirilmesi, su toplama ve yeşillendirme alanlarının oluşturulması, filtreleme sistemlerinin etkin kullanılması ve karbon ayak izinin azaltılması yönünde çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Aslan, özellikle Avrupa pazarlarına ihracat yapan işletmeler açısından karbon emisyonlarının azaltılması ve çevre standartlarına uyumun giderek daha fazla önem kazandığını belirterek, Van sanayisini bu değişime tam anlamıyla hazırladıklarını dile getirdi. Aslan, dünyanın sanayi politikalarını yeniden şekillendirdiği bu süreçte Van OSB'nin yenilenebilir enerji, altyapı ve çevre odaklı çalışmalarının kentin gelecekteki rekabet gücü bakımından kritik bir rol oynadığını da sözlerine ekledi.

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"Van'ın güneşini üretime ve istihdama dönüştürüyoruz"

Van’ın sahip olduğu güneşlenme potansiyelinin sanayi üretimine daha fazla kazandırılmasının enerji maliyetlerini düşürürken çevre dostu üretim anlayışını da yaygınlaştıracağını belirten Aslan, su ve enerji altyapısının güçlendirilmesine yönelik projeler ve çevresel hassasiyeti önceleyen yönetim anlayışıyla Van’ı yalnızca üretim kapasitesiyle değil, çevreye duyarlı sanayi kimliğiyle de bölgenin öne çıkan merkezlerinden biri yapmayı hedeflediklerini söyledi. Geleceğin sanayisini inşa etmek için yarını beklemek yerine bugünden harekete geçtiklerini vurgulayan Başkan Memet Aslan, "Bu dönemde rekabet yalnızca ne kadar üretildiğiyle değil, üretimin hangi enerjiyle gerçekleştirildiği, ne kadar kaynak tüketildiği ve çevreye nasıl bir etki bırakıldığıyla da ölçülecek. Van'ın güneşini enerjiye, enerjisini üretime, üretimini istihdama ve sürdürülebilir kalkınmaya dönüştürmek en temel hedefimizdir" ifadelerini kullandı.