Van'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Van'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Giriş: 17.11.2026 - 19:37 Güncelleme:
Van'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 18.57'de merkez üssü Van Gölü olan 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 13.61 kilometre derinliğinde meydana geldi. İlk bilgilere göre depremin herhangi bir hasara yol açmadığı belirtildi.
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