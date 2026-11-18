Van-Hakkari kara yolundaki 2 bin 225 metre rakımlı Kurubaş Geçidi'nde kar ve sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kentte geceden bu yana aralıklarla etkili olan sağanak, bazı bölgelerde yerini kara bıraktı.

Van'da yüksek kesimlerde kar ve sis etkili oldu.

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