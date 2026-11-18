Van'da Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Van Şubesi üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yerleşkesinde bir araya gelen katılımcılar, "Filistin Direnişi Onurumuzdur" yazılı pankart açtı, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan AGD Van Şubesi Başkanı Mehmet Bozdemir, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Gazze'de yıllardır devam eden işgalin, soykırımın ve sistematik ablukanın imzalanan ateşkes metinlerine ve uluslararası zirvelerde verilen mesajlara rağmen tüm şiddetiyle sürdüğünü belirten Bozdemir, şunları kaydetti:

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"İşgal rejimi sivilleri, sağlık çalışanlarını ve çocukları hedef almaya devam etmekte. Son olarak Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırıda aralarında bir doktor ve bir çocuğun da bulunduğu masum insanların katledilmesi bölgede hiçbir şeyin değişmediğini bir kez daha göstermiştir. Gıdanın, ilacın, barınma malzemelerinin dahi tüm bölgeye girişi keyfi biçimde engellenmektedir."

Katılımcılar açıklamanın ardından dua ederek dağıldı.