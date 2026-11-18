Sağlıksız koşullarda et taşındığı ihbarı üzerine ekipler, Tuşba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeliyle otobüs terminalinde denetim yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Van'da zabıta ekipleri, şehirlerarası otobüs terminalinde yaptıkları denetimde, başka ilden getirilen 600 kilogram eti imha etti.

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