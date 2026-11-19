VanBahçesaray kara yolu üzerindeki yaklaşık 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kış kendini hissettirmeye başlarken, yaklaşık 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar yağışı etkili oluyor. Yüksek dağların arasında yer alan geçitte yağışla birlikte doğa beyaz örtüye bürünürken, bölgeye kış manzaraları hâkim oldu.

Van ile Bahçesaray arasındaki ulaşım güzergâhında bulunan Karabet Geçidi, yüksek rakımı ve sert hava şartlarıyla özellikle kış aylarında dikkat çekiyor. Bölgede etkili olan kar yağışı, dağların zirvelerini ve yol çevresini beyaza bürüdü.

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"3 bin rakımda karla mücadele"

Türkiye'nin en yüksek geçitleri arasında yer alan yaklaşık 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar yağışı, tipi ve sis zaman zaman etkili olurken, sürücüler araçlarına zincir takarak yoluna devam ediyor. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Bakımevi ekipleri ise bölgede aralıksız kar küreme ve tuzlama çalışmasına devam ediyor.